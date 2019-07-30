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Трагедия у Мядининкая. 28 лет назад на границе с Беларусью расстреляли литовских таможенников
31.07.2019 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За несколько недель до августовского путча 1991 года на литовско-белорусской границе около Мядининкая произошла страшная трагедия — на временном и на тот момент полулегальном таможенном пункте неизвестные расстреляли 8 литовских таможенников и полицейских. Стреляли в затылок. Литовский суд определил виновных — это бойцы рижского ОМОНа. Однако до сих пор неизвестно, кто был заказчиком убийства. В той трагедии выжил только один человек — таможенный инспектор Томас Шярнас. Тогда ему было 28 лет. Его место жительства тщательно скрывается до сих пор, а сам мужчина постоянно находится под охраной, так как является ключевым свидетелем по делу о расстреле в Мядининкае. TUT.BY поговорил с Томасом и побывал на месте трагедии.
Жительница небольшого Мядининкая Франтишка — ответственная за мемориал, построенный около литовско-белорусской границы. Она не экскурсовод, в ее обязанности входит встреча экскурсионных групп и открытие комплекса. Смотритель.
Под стеклянным колпаком находится тот самый вагончик, где произошла трагедия. Рядом — 7 белых крестов и деревянная фигура Иисуса Христа. В самом вагончике — все так, как было в ночь с 30 на 31 июля 1991 года: два стола, старый чайник, потрепанный пожелтевший журнал, куда записывали всех проезжающих через таможенный пункт. Поменяли только покрытие пола — оно после тех событий было залито кровью. Правда, оставили кусок старого — со следами крови. А еще на стенах висят портреты — черно-белые — тех, кто погиб, и один цветной — Томаса Шярнаса.
— Хацелі ўсё пакінуць, але зрэлішча вельмі жудаснае. Вагончык адрэставріравалі, але пакінулі адно месца. Тады таможня працавала без тэлефона, электрічнасці і гарачай вады. Прыходзілі да нас, каб зрабіць сабе кофе ці гарбату, — Франтишка говорит на трасянке, подбирает слова и вспоминает, что о трагедии местные жители узнали только из газет. Вырезки из них, кстати, лежат на одном из столов в вагончике.
— Москва тогда хотела все представить так, что расстрел в Мядининкае — результат разборок между белорусами и литовцами. Но все, конечно, было не так, — говорит Томас.
— Не, не. Як жа мы маглі тут адзін з адным ваяваць? Мы ж усе сваякі ў вёсках. Так, забілі ў адным з беларускіх мястэчак участковага. Але гэта ж даўно было. Ніхто тут не сварыўся ніколі, — говорит Франтишка.
Таможенный литовский пост около Мядининкая был в то время не настоящим, а носил скорее символический характер. Литва, говоря о своих намерениях стать независимой, ставила такие вагончики на границе и в пику ОМОНу, который в то время подчинялся союзным властям, создавала свои пограничную и таможенную службы, полицию.
На самопальные таможенные пункты часто нападали.
— Но до той ночи никого не убивали. Избивали, поджигали вагончики… Но у нас была инструкция — не поддаваться на провокации. Да и оружия у нас, таможенников, не было. Через какое-то время к вагончикам командировали бойцов «Арас» (подразделение Литовской полиции по антитеррористическим операциям, созданное 4 апреля 1991 года. — Прим. TUT.BY). Несли службу на границе и полицейские. Вот у них было табельное оружие, — вспоминает Томас.
«Думал, что просто бьют прикладом, но это был расстрел»
4 утра. По воспоминаниям мужчины, было обычное дежурство. Полицейские работали на дороге. В их обязанность входило останавливать и проверять подозрительные машины. Все действия скурпулезно заносили в журнал. Томас медленно рассказывает о том, что произошло на рассвете. Все еще живы. Один из арасовцев стоит около вагончика, его коллега и таможенники — в вагончике.
— В помещение вошли двое вооруженных людей. Приказали всем лечь лицом вниз. Такое было уже. Мы повиновались. Не хотели конфронтации. В какой-то момент я услышал глухие хлопки. Думал, что просто бьют прикладом, но это был расстрел. Пуля в затылок — и все. Что происходило на улице — я не знаю. Только помню, что неизвестные были в камуфлированной форме без опознавательных знаков. Они говорили на русском языке.
Судя по всему, расстрельная операция готовилась заранее. Сначала киллеры подготовили отвлекающий маневр — в ночь на 31 июля они взорвали небольшое количество взрывчатки около штаба части внутренних войск МВД СССР, который не подчинялся властям Литвы. А уже потом направились в Мядининкай.
Во время следствия и судов Томас опознал одного из подозреваемых по сапогам. Больше во время расстрела ничего не смог увидеть.
Все остальные погибли. Томас, которому стреляли в затылок, пролежал несколько часов на полу вагончика в ожидании помощи. Благодаря стараниям врачей он остался жив. Сейчас мужчина передвигается на инвалидной коляске — у него парализована часть тела.
— Я до сих пор не могу оправиться и прийти в себя. Конечно, мне бы хотелось, чтобы я был более подвижным, скажем так.
У одного из расстрелянных полицейских тогда был последний рабочий день перед выходом на пенсию. Мужчина даже не поменял советскую форму на литовскую. В ней его и расстреляли.
У самого Томаса через несколько дней должна была состояться свадьба. Молодые поженились, но несколько позже.
Судьба таможенника сделала крутой поворот. Через какое-то время он стал священником. Окончил университет евангелической теологии в Клайпеде, потом защитил диссертацию в Вильнюсе. Сейчас он пастор реформаторской церкви.
Версии произошедшего
После расстрела таможенников появилось много версий произошедшего: говорили, что это якобы сделали контрабандисты, что все связано с отставкой министра внутренних дел Литвы Марийонаса Мисюкониса, с тем, чтобы сорвать визит президента США Джорджа Буша в Москву, который, кстати, состоялся. Некоторые утверждали, что расстрел — это месть за недавнее убийство вблизи литовской таможни белорусского милиционера. Однако официальная Литва расценивала эту версию как попытку разжечь вражду между сопредельными республиками.
Некоторые историки говорят, что события в Мядининкае — это своеобразная репетиция августовского путча.
Следствие по делу продолжалось 18 лет. Оно пришло к выводу, что исполнителями убийства были сотрудники рижского ОМОНа: Александр Рыжов, Чеслав Млынник, Андрей Лактионов, Константин Никулин (он получил фамилию Михайлов по программе защиты свидетелей в Латвии по другому делу, но в итоге был выдан Литве. — Прим. TUT.BY). Помогали обвиняемым бойцы вильнюсского ОМОНа. Такие выводы суд сделал по результатам обыска на базе в Риге, где был обнаружен один из трех автоматов калибра 5,45, из которого были сделаны выстрелы.
— А потым на рацэ знайшлі той куламёт. Тым, што забівалі хлопцаў, — говорит Франтишка.
Мядининкайское дело несколько раз возобновляли. Потом его перевели в разряд преступлений, совершенных против человечности. По таким делам нет срока давности.
Весной 2011 года к пожизненному сроку был приговорен Константин Никулин (Михайлов). Виновным он себя так и не признал, подал апелляцию в Европейский суд по правам человека. Его заявка еще не рассмотрена.
В 2016 году обвинительные приговоры заочно вынесли в отношении Андрея Лактионова, Чеслава Млынника и Александра Рыжова. Также подсудимых обязали выплатить Литве компенсацию в размере более 653 тысяч евро.
Рыжов в 2011 году в России получил 15 лет колонии за серию особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.
Чеслав Млынник, который, кстати, родом из Ивьевского района Гродненской области, позже участвовал в боевых действиях в Чечне, а также в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии в 1992–1993 годах. С 1994-го по 2003 год был штатным корреспондентом газеты «Возрождение России». Работал на телевидении. В 2004 году Млынник выступил в роли миротворца в политическом конфликте в Абхазии. Пытался баллотироваться в Госдуму.
Андрей Лактионов, по некоторым данным, тоже находился в РФ.
В
— Юридических доказательств у суда нет и быть не может. У меня и бойцов есть алиби. Нас не было на КПП. Как раз в ту ночь мы были подняты по тревоге для проверки личного состава. У нас работала Генеральная прокуратура СССР. Могу высказать две версии случившегося. По одной, Горбачев объявил Прибалтику безъядерной зоной. А там было всего предостаточно. Литовцы, когда машины выезжали с их территории, могли сунуть свои носы хоть в топливные баки. По второй версии, таможенники и полицейские погибли из-за литовских властей. 29 июля 1991 года визит в СССР нанес президент США Джордж Буш-старший. Литве нужна была провокация и конфликт.
Погибших таможенников похоронили с почестями в Вильнюсе. Проводить в последний путь их пришел практически весь город. В 1993 году в память об этом трагическом событии рядом с вагончиком был поставлен памятник из черного гранита с семью крестами из белого мрамора. Здесь каждый год проходят траурные мероприятия, а в храмах Литвы 31 июля проводят специальные памятные службы.
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За несколько недель до августовского путча 1991 года на литовско-белорусской границе около Мядининкая произошла страшная трагедия - на временном и на тот момент...
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