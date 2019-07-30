Самый любимый безопасный герой

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Накануне работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели мероприятие в детском саду, на котором дошкольники получили бесценные знания правил поведения на водоемах, лесах и действий во время возникновения чрезвычайной ситуации. А затем ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Волшебная книга», но особой неожиданностью стало для всех детишек, когда после просмотра мультфильма появился герой мультфильма и стал вместе с ними повторять правила безопасности. Затем ребята переместились в центр зала и активно поиграли в эвакуацию, и игры «Одежда пожарного» и «Опасные и безопасные предметы».

Самые активные и смышленые непоседы получили красочные раскраски, которые помогут им приумножать полученный багаж знаний от героя мультфильма.

В завершении мероприятие дошколята выразили большую благодарность работникам МЧС и пообещали, что будут соблюдать такие важные и нужные правила безопасности!

А самая активная девочка Марта громким голосом оповестила всех присутствующих в зале о том, что Зайка из «Волшебной книги» ее самый любимый герой, и теперь расскажет всем-всем про такой мультик.