НА КОГО ЖАЛУЕМСЯ?

Источник материала: Единство

А отношение к своему жилищу проецируется и на отношение к служебным обязанностям, и на отношение к чужому труду. Представьте ситуацию: три дня накануне Пасхи на кладбище деревни Холхолица стоял прицеп для сбора мусора, но… так и не был заполнен. Никто не поспешил принести сюда мусор с могил родных, зато по периметру кладбищенского забора выросли горы сухой растительности, старых венков и цветов.

Впрочем, не один прицеп оставляли на кладбище для сбора мусора. Здесь на постоянной основе находятся четыре контейнера, вот только пользоваться этой услугой посетители кладбища, по всей видимости, не приучены. Куда ведь проще сгрести мусор и выбросить за забор. И никого не волнует вопрос: а кто будет убирать это безобразие?

Пенсионерок С.Ф. Альшевскую и А.К. Шаковец, пришедших на прием к председателю райисполкома в минувшую среду, понять можно: обе хотели бы, чтобы и дорога к погосту, и само холхолицкое кладбище содержались в должном порядке. Но призвать к совести односельчан и приезжих не получается. Может быть, серьезная сумма штрафа вразумит тех, кто мусорит?

А для этого председатель райисполкома поручил руководителю Веселовского сельисполкома установить фотоловушки и нарушителей штрафовать.

Что касается дороги, ведущей к кладбищу, она будет прогрейдирована согласно графику.

Нередко случается, что на прием к председателю райисполкома борисовчан заставляет записываться несогласованность служб, неумение или нежелание специалистов организаций предоставить посетителям вразумительный, обоснованный ответ. Так случилось и с жительницей города И.Б. Жилко, которую, образно говоря, гоняли по кругу работники газконторы и УКСа. Никто из них не сумел разъяснить женщине законодательные принципы газификации частного сектора микрорайона «Север».

В итоге Ирина Бранасовна обратилась за помощью к председателю райисполкома. Г.И. Денгалев за считанные минуты подробно объяснил заявительнице алгоритм решения проблемы. Но вот вопрос: неужели службы вовремя не могли сделать то же самое?

Л.И. Баско из аг. Лошница попросила содействия в решении своей проблемы: почти год назад по требованию УП «Жилье» она оплатила процедуру поверки индивидуального счетчика учета тепла с тем, чтобы в дальнейшем оплачивать потребление теплоэнергии по показаниям не общедомового, а личного счетчика.

Однако в холодный период ей по-прежнему начислялась сумма от общедомового прибора учета тепла. Как выяснилось, произошло это по вине УП «Жилье», которое затянуло работу по переходу на оплату по показаниям индивидуальных счетчиков, прошедших поверку.

Г.И. Денгалев поручил руководству организации завершить всю работу в данном направлении к началу нового отопительного сезона.

Несколько членов ЖСПК «Северина» повторно обратились с жалобой на затекающие после дождя стены.

Согласно поручению председателя райисполкома подрядчик — стройтрест №21 — до конца месяца обязан устранить все выявленные недостатки. Более того: решение вопроса Г.И. Денгалев поставил на личный контроль.

Писательница В.А. Леви (Толманова) пришла на прием, чтобы поздравить председателя райисполкома с наступающим Днем строителя, поблагодарить за позитивные изменения в облике города и презентовать свою книгу. В подаренном экземпляре она, в частности, написала: «Геннадию Ивановичу Денгалеву с благодарностью за дороги, мечты и надежды…».

Вера ПРОТАСЕВИЧ