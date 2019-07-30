ГАИ предлагает забирать права у пьяных водителей на 5 лет

Источник материала: Единство

Госорганы хотят поднять штрафы за езду в пьяном виде до 200 базовых и забирать права на 5 лет, рассказал во время круглого стола начальник управления ГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич.

ГАИ совместно с другими структурами хочет инициировать изменения в Административный и Уголовный кодекс Беларуси.

«Предложение наше такое: разделить состояние алкогольного опьянения водителя на две ступени. Первая ступень – от 0,3 до 0,79 промилле, для этой категории нарушителей следует увеличить штраф до 100 базовых величин и лишение прав на 3 года. Вторая ступень – от 0,8 промилле и выше – таким водителям будет грозить штраф до 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет», – пояснил Михаил Акулич.

Также в уголовное законодательство хотят внести изменения, касающиеся повторного нарушения в течение года и ДТП со смертельным исходом.

«Мы видим, что ГАИ хочет работать дифференцировано, и думаю, это предложение неплохое», – согласился с ГАИ член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей национального собрания Беларуси Александр Богданович.