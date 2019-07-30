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На нескольких улицах Минска нет электричества, на дорогах пробки
31.07.2019 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу на нескольких улицах Минска нет электричества. Не работают светофоры на площади Франтишка Богушевича, нет света в офисах и жилых домах, пишут читатели.
Пользователи сообщают TUT.BY, что сейчас на нескольких улицах Минска нет света в жилых домах, в офисах.
В справочной аварийной службе рассказали (примерно в 15.30), что есть отключение высоковольтной сети на улицах Лермонтова, Карла Либкнехта, Харьковской, 3, в Загородном переулке, проезде Бетонном, второе отключение — в районе проспекта Дзержинского, улиц Иерусалимской, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Коржа.
Две бригады устраняют нарушения, свет появится в ближайшие час-полтора.
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Работают две бригады по устранению нарушения, свет появится в ближайшие час-полтора.
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