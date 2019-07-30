На нескольких улицах Минска нет электричества, на дорогах пробки

Источник материала: Tut.by

Сразу на нескольких улицах Минска нет электричества. Не работают светофоры на площади Франтишка Богушевича, нет света в офисах и жилых домах, пишут читатели.

Пользователи сообщают TUT.BY, что сейчас на нескольких улицах Минска нет света в жилых домах, в офисах.

В справочной аварийной службе рассказали (примерно в 15.30), что есть отключение высоковольтной сети на улицах Лермонтова, Карла Либкнехта, Харьковской, 3, в Загородном переулке, проезде Бетонном, второе отключение — в районе проспекта Дзержинского, улиц Иерусалимской, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Коржа.

Две бригады устраняют нарушения, свет появится в ближайшие час-полтора.