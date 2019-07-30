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Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц

31.07.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Бурьян наступает!

Все мы привыкли к весенне-осенним субботникам, когда в населенных пунктах массово наводят чистоту. Только нельзя забывать, что порядок сам себя не поддержит: привлекательный вид наших улиц не только забота коммунальных служб, но и самих жителей района. Так как же следят за порядком в райцентре летом?

Рейд начался с микрорайона «Бам». Внимание обращали на  состояние контейнерных площадок, придомовых территорий, пешеходных дорожек и обочин. Здесь особых недочетов не нашли: порядок наводится своевременно и тщательно. Зато ограждение городского кладбища со стороны РОВД подкачало: забор местами поврежден, под ним — мелкий мусор, бумажки. Сгрести все это — 15 минут работы, но, вероятно, здесь сработал принцип «никто не видит — и ладно». Чуть дальше — на территории стадиона «Олимпиец» — рейдовую группу встретили ямы, куча песка, бурьян и заросшие им стройматериалы. Возможно, шли какие-то ремонтные работы, которые просто не довели до конца? Но хотелось бы видеть это место более уютным. А вот на улице Рабоче-Крестьянской прямо на отремонтированную дорогу «смотрел» практически разрушенный заброшенный дом…

Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц
Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц
Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц

Отдельный пункт — состояние территорий возле близлежащих мест захоронения. Хорошим примером своевременного наведения порядка стало протасевичское кладбище. А вот рядом с кладбищами возле «мелькомбината» и предприятия «Лесо-Век» чистоты нет: в первом случае мешки с мусором бросили прямо около контейнеров, во втором — складировали в яме. Контейнерные площадки городского кладбища в районе Прудка тоже нельзя назвать идеальными: сами металлические ящики были полупустыми, зато разного вида отходы валялись рядом.


Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц
Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц
Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц
Днями специалисты райцентра гигиены и эпидемиологии в очередной раз оценили состояние городских улиц

Главной же проблемой городских улиц в целом и спального микрорайона на ул. Черняховского в частности оказался вовсе не мусор — заросли разносортного бурьяна заполонили площадки возле домов, обочины, территории у заборов в частном секторе… Особенно заметно это было на Коммунистической и Локомотивной улицах вдоль железной дороги в могилевском направлении: синие цветки цикория проглядывали на всем обозримом пространстве. Это же растение прочно поселилось и на «Черняховке». Возможно, сыграл свою роль июльский «сезон дождей» — коммунальные службы просто не успели все скосить. Но разве возле собственных частных домов жителям сложно навести порядок? Если каждый приложит немного усилий в борьбе с сорной травой, глядишь, и город станет опрятнее.

 
 
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Бурьян наступает! Все мы привыкли к весенне-осенним субботникам, когда в населенных пунктах массово наводят чистоту. Только нельзя забывать, что порядок сам себя...
 
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