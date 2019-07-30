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Госинспекторы по пожарному надзору проверили палаточный лагерь на территории ДРОЦ «Свитанак»

31.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госинспекторы по пожарному надзору проверили палаточный лагерь на территории ДРОЦ «Свитанак»
Государственными инспекторами г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Рябых В.В. и Езубцом В.Н. проведены рейдовые мероприятия в местах размещения палаточного лагеря на территории ДРОЦ «Свитанак», на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения рейда нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» не выявлено.

Спасатели особое внимание обращали на размещение первичных средств пожаротушения на территории лагеря, на проведение инструктажей с задействованными работниками и бесед с детьми на тему обеспечения безопасности жизнедеятельности.

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