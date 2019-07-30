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В Пинске определили лучших вальщиков леса в областном конкурсе «Лесоруб-2019»

31.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске определили лучших вальщиков леса в областном конкурсе «Лесоруб-2019»
Областные соревнования вальщиков леса «Лесоруб-2019» прошли в минувшую пятницу на стадионе аграрного технологического колледжа в Галево.

Свое мастерство продемонстрировали вальщики леса из 13-ти лесхозов области – сюда приехали профессионалы из Барановичского, Брестского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивацевичского, Кобринского, Лунинецкого, Ляховичского, Малоритского, Пинского, Столинского, Пружанского и Телеханского лесхозов. Также в соревнованиях приняли участие команды Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и Польши. Организатором мероприятия выступило ГЛХУ «Пинский лесхоз».

Цель таких соревнований – дальнейшее повышение профессионального мастерства вальщиков леса, распространение передового опыта безопасного, качественного и высокопроизводительного труда на лесосечных работах, популяризация и повышение престижа лесных профессий.

Парадным строем прошли участники соревнований перед собравшимися на стадионе зрителями. Торжественный момент – поднятие Государственного флага Республики Беларусь, это право было предоставлено призеру областного соревнования «Лесоруб-2018» Леониду Лукашевичу, вальщику леса Телеханского лесхоза. Слова приветствия прозвучали от главного лесничего Брестского ГПЛХО Александра Матюшевского, председателя Брестского областного комитета профсоюза работников леса и природопользования Оксаны Шемяковой и начальника отдела охраны труда УП «Белгипролес» Виктора Петроченко.

Проведение конкурсов такого масштаба – подтверждение тому, что профессии вальщика леса уделяется особое внимание. К слову, в лесхозах Брестской области трудится 588 вальщиков, 182 лесника, которые привлекаются к выполнению лесосечных работ. И эта профессия очень востребована, несмотря на наличие современной техники. Лес – он живой, а с живым организмом должен работать человек. В то же время это очень травмоопасная профессия. Ценой ошибки может стать жизнь. Поэтому прежде всего необходимо соблюдать безопасные условия труда, и на соревнованиях в том числе, что и было продемонстрировано.

Успехи наших лесорубов на мировых чемпионатах напрямую отражают уровень развития лесной отрасли Беларуси. Действующий чемпион мира – Валерий Дурович, вальщик леса Вилейского опытного лесхоза. А команда Брестской области 7 лет назад стала чемпионом на республиканских соревнованиях.

Александр Матюшевский рассказал, что нынешний чемпионат имеет несколько отличий по сравнению с предыдущими. Впервые в области для упражнения «Валка дерева» используется имитация деревьев.

– Самый главный вид соревнований, за который можно получить максимум баллов – 660 очков, это валка дерева. Раньше мы проводили его в лесу, то есть это была валка настоящих деревьев с кроной, вальщики при этом должны были учитывать много параметров: и наклон кроны, и направление ветра, – отметил Александр Николаевич. – Сейчас используется метод имитации деревьев на стадионе, так называемый «ствол в стакане». Это связано со многими факторами, в том числе и с разъездами, с тем, что не всякий лес можно валить. Метод имитации деревьев уже применяется на мировых чемпионатах, у нас тоже имеется такой опыт при проведении республиканских соревнований в прошлом году в Бресте.

Еще одним отличием является то, что со следующего 2020 года областные чемпионаты будут проводиться в том лесхозе, который займет последнее место.

К слову, в областных соревнованиях уже во второй раз принимает участие команда Польши – чемпионы и победители соревнований в своей стране. Они участвуют в качестве гостей вне конкурса. Цель их участия – обмен опытом, общение с коллегами. Кстати, в Польше вальщики леса не входят в штат региональных дирекций государственных лесов Польши, они оказывают услуги польским лесоводам по заготовке древесины, это, как правило, частные фирмы, индивидуальные предприниматели.

Участникам соревнований предстояло выполнить пять индивидуальных упражнений: валка дерева, монтаж цепи, раскряжевка комбинированным резом и точная раскряжевка, обрезка сучьев, а также пройти эстафету вальщиков. В каждом из упражнений судьи учитывали не только время, затраченное на выполнение задания, но и соблюдение техники безопасности и технику выполнения работ.

По сумме набранных баллов за все упражнения 1-е место завоевала команда Телеханского лесхоза, 2-е место у лесорубов Ивацевичского лесхоза, на 3-м месте расположилась команда Пружанского лесхоза. Команда Пинского лесхоза заняла 4-е место. Кроме того, вальщики леса нашего лесхоза отличились в личных соревнованиях по обрезке сучьев – диплом 1-й степени завоевал Александр Тарасевич, диплом 3-й степени – Сергей Омелюсик. Последнее место заняла команда Дрогичинского лесхоза, за что получила переходящий приз, символ проведения следующего чемпионата – двуручную пилу. Все участники получили медали и денежные подарки. А команда-победительница будет представлять Брестчину на республиканском чемпионате вальщиков леса.

Музыкальным поздравлением участникам соревнований стало выступление народного вокального ансамбля Красичинского СДК «Явар ды каліна».

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

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