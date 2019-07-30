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Пассажиры, которые опаздывают на рейс, за 20 рублей могут пройти досмотр без очереди
31.07.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 августа в Национальном аэропорту стал доступен сервис FastTrack — теперь пройти на предполетный досмотр можно в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра. Цена вопроса — 20 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно, сообщают на
Как воспользоваться услугой? Пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, иметь при себе распечатанный посадочный талон и чек об оплате услуги FastTrack. С документами нужно пройти в пункт досмотра А, там и будет проходить предполетный досмотра.
Как оплатить услугу? Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске, установленном при входе в пункт досмотра А. Инструкция по оплате — по
В течение августа услуга FastTrack будет работать в тестовом режиме.
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Детям до 3 лет услуга предоставляется бесплатно.
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