Пассажиры, которые опаздывают на рейс, за 20 рублей могут пройти досмотр без очереди

Источник материала: Tut.by

С 1 августа в Национальном аэропорту стал доступен сервис FastTrack — теперь пройти на предполетный досмотр можно в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра. Цена вопроса — 20 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно, сообщают на сайте аэропорта.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как воспользоваться услугой? Пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, иметь при себе распечатанный посадочный талон и чек об оплате услуги FastTrack. С документами нужно пройти в пункт досмотра А, там и будет проходить предполетный досмотра.

Как оплатить услугу? Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске, установленном при входе в пункт досмотра А. Инструкция по оплате — по ссылке .

В течение августа услуга FastTrack будет работать в тестовом режиме.