«Все чистые». Что изменилось на ферме, где Лукашенко устроил разнос из-за «обоср…ных» коров

Источник материала: Tut.by

Четыре месяца назад молочно-товарный комплекс «Слижи» в Шкловском районе стал источником мемов и символом скатывания по чиновничьей лестнице. Сюда приехал президент Беларуси , устроил разнос своим подчиненным и назвал один из сараев «Освенцимом», а буренок в нем — «обоср…нными». Мы съездили и посмотрели, как живет комплекс сейчас — после многочисленных проверок, визитов чиновников и смены руководства агрохолдинга «Купаловский».





— Как живем? Да как и раньше, в общем-то. Разве что соломы теперь в достатке привозят. В остальном все по-прежнему: хорошо, — говорит начальник молочно-товарного комплекса «Слижи» Андрей Зенкин. И ведет показывать хозяйство и, конечно, чистых коров.

В Слижи мы нагрянули без предупреждения — решили, что так честнее. Все и правда по-прежнему: везде чисто, опрятно. На территории и рядом пахнет сеном и свежескошенной травой, около доильной — молоком, в сараях — кормом и самую малость — коровами. Сотрудники в опрятной униформе размеренно выполняют свою работу. Где-то у дальних сараев тихо тарахтит трактор — развозит корма. Идеально — хоть пастораль пиши.





— У нас обычный рабочий день. Такой же, как был вчера и будет завтра, — пожимает плечами женщина и, ссылаясь на обязанности, спешит дальше.

Ее взглядом провожают буренки, лениво пережевывающие жвачку в загонах около сараев.

Начальник МТК Андрей Анатольевич практически цитирует Шнура, мол, все идет по плану и никаких потрясений после памятного визита Александра Лукашенко тут не было. Разве что глава агрохолдинга «Купаловский» сменился — им, напомним, стал пониженный в должности председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов.

К слову, общаться с TUT.BY Витюнов отказался. После своего нового назначения он попросил дать ему 100 дней в новой должности, а когда они прошли, сказал, что «говорить не о чем» и рассказывать он ничего не будет.

А вот на ферме в Слижах есть, о чем поговорить. Например, о том, что осеменатор и зоотехник на ферме работают прекрасно, говорит Андрей Зенкин. Благодаря им и всем работникам ферма развивается планово: поголовье дойного стада растет, молока коровы дают больше, зарплаты растут.



Начальник МТК «Слижи» Андрей Зенкин.

— У меня ни одна доярка — а их 5 основных, одна подменная — не получает меньше тысячи рублей, — говорит начальник комплекса в Слижах. — Каждый день мы реализуем государству 12,8 тонн молока при том, что у нас 744 дойных коровы. То есть одна дает в среднем 17−18 литров молока в сутки — это хороший показатель (4 месяца назад в дойном стаде было 570 голов , которые давали около 10 тонн молока в сутки. — Прим. TUT.BY).

Кстати, та самая «обоср…нная» корова, из-за которой Александр Лукашенко назвал весь сарай «Освенцимом», — одна из самых молочных на ферме. Сейчас она выглядит прекрасно: чистенькая, упитанная, резвая и с хорошим аппетитом.

На фото слева та самая корова во время разноса президента, на фото справа (посередине) — спустя четыре месяца







— Ну вы же не забывайте, что в день визита президента она находилась в отсеке для коров 0−30 дней лактации, то есть только-только отелилась. Слабость после родов — это естественный процесс. У нас ведь технология отложена давно и соблюдается строго. Просто подстилки было недостаточно, но с такой проблемой столкнулись ведь не только мы — все хозяйства, — пожимает плечами начальник фермы.

Сейчас соломы достаточно везде, в том числе в том самом послеродовом отсеке. Буренки неспеша передвигаются по нему, кто-то еще ест, кто-то уж лежит и пережевывает жвачку.

— Вот посмотрите на эту корову — разве скажешь по ней, что она недавно отелилась? — показывает Андрей Зенкин на лоснящуюся буренку с белой звездой на лбу. — Просто у нее отлично прошли роды, и уже через 10 дней мы переведем ее дальше по кругу. Тех же, у кого не все так гладко, лечим.

Кормов, говорит начальник МТК, достаточно — доедают еще прошлогодние запасы, которых хозяйство заготовило в достатке с учетом растущего поголовья. А оно выросло на 500 голов, причем исключительно за счет собственных ресурсов.





Еще немного изменили время доения: коров по-прежнему доят 3 раза в сутки, но уже с равными промежутками времени между дойками. Так животное успевает отдохнуть и выдает больше молока. Да и дояркам проще: вторая смена, например, работает с 21.00 до 02.00, остальное время свободна.

Работники фермы говорят, что новое начальство агрохолдинга у них редкий гость, но это хорошо и логично. Мол, комплекс развивается, доведенные показатели перевыполняет, объем молока растет. Потому и лишний раз, говорят, нервировать сотрудников, которые хорошо выполняют свою работу, незачем.

А про «Освенцим» и «обоср…нных» коров работники «Слижей» уже почти забыли. Они-то знают, что работают хорошо. А что касается эмоций, так с кем, говорят, не бывает, если накипело.