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Администрации зон отчуждения и отселения напоминают о контрольно-пропускном режиме в зонах отселения

31.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Администрации зон отчуждения и отселения напоминают о контрольно-пропускном режиме в зонах отселения

По-прежнему действуют границы территорий, с которых отселено население, где установлен контрольно-пропускной режим (специально отграниченная зона радиоактивного загрязнения).

В очередной раз об этом напоминают специалисты Администрации зон отчуждения и отселения. Необходимо отметить, что как в Буда-Кошелевском, так и в соседних Чечерском, Ветковском районах есть такие участки местности, где нахождение человека, а тем более занятие там не разрешенной уполномоченным органом деятельностью запрещены – это территория радиоактивного загрязнения.   Находиться на указанной территории можно только по специальному пропуску, а нарушение ее границ является административным правонарушением, за что законодательством предусмотрена ответственность: наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией предметов и имущества, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 50 и на юридическое лицо – до 200 базовых величин (с конфискацией предметов и имущества).

Немаловажная проблема возникала с открытием охотничьего сезона. Членам Белорусского общества охотников и рыболовов нужно быть внимательными к границам загрязненных территорий свыше 15 ки/км.кв. Согласно закону эта территория не относится к охотничьим угодьям. Пересекая ее, охотник автоматически становится браконьером, что влечет за собой административные правонарушения и значительные штрафы. А вот повторное совершение факта браконьерства в течение года грозит уже уголовной ответственностью.

Любителям-рыболовам также следует учитывать, что, пересекая границы территории радиоактивного загрязнения с удочкой, они, как и охотники, становятся браконьерами.

А чтобы впоследствии не возникло проблем, тех, кто сомневается в четком знании границ зоны отчуждения и отселения, просьба обращаться за уточнением в Администрацию зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь (г. Чечерск, тел. 8 (02332) 3-11-55.

 
 
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