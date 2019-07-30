В августе закроют несколько выходов из метро на «Площади Ленина», «Немиге» и «Партизанской»

Источник материала: Tut.by

В Минске в августе закроют на ремонт несколько выходов со станций метро «Партизанская» и «Немига». Подробности сообщает Минский метрополитен.

На станции «Партизанская» с 1 по 9 августа будет закрыт выход № 2−1 у гостиницы «Турист». С 12 по 16 августа — выход № 4−1, который ведет на улицу Долгобродскую.



Схема: metropoliten.by

С 1 по 14 августа на станции «Немига» на ремонт будет закрыт выход № 2−2, который ведет на улицу Немигу.



Схема: metropoliten.by

Также напоминаем , что на станции «Площадь Ленина» по 10 августа закрыт вестибюль № 2 — выход в сторону площади Независимости. Там проводят работы по объектам примыкания третьей линии метрополитена, которая сейчас строится.

Вход и выход на станцию «Площадь Ленина» возможен только через вестибюль № 1 со стороны Привокзальной площади (железнодорожный вокзал).