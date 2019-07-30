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Повышение детских пособий (инфографика)

31.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Повышение детских пособий (инфографика)

В Беларуси с 1 августа вырастет размер детских пособий* и некоторых других социальных выплат.

Единовременное пособие при рождении: первого ребенка — Br2309,1; второго и последующих детей — Br3232,74.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): на первого ребенка — Br376,11; на второго и последующих детей — Br429,84; на ребенка-инвалида — Br483,57.

Новый размер пособий будет действовать до 1 февраля 2020 года.

 

* Пособия пересматривают дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа.

Источник: Министерство труда и социальной защиты Беларуси. 

www.belta.by

 
 
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В Беларуси с 1 августа вырастет размер детских пособий* и некоторых других социальных выплат. Единовременное пособие при рождении: первого ребенка — Br2309,1; второго...
 
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