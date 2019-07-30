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«Под 1000 долларов можно иметь». Как фермер из Столина «подсаживает» людей на белорусский виноград

31.07.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новых последователей в секту любителей белорусского винограда фермер из Столина Александр Банель набирает старым проверенным методом. Только ягоды в его теплице наливаются соком, он их собирает в ящики, грузит в машину и везет на рынок в райцентр. Там занимает точку, вешает табличку, что товар доморощенный, и ждет, когда вокруг него соберется толпа скептиков, неверующих в то, что качественный виноград можно выращивать и на Полесье. Дальше дело техники: коротко, без скоморошничества, он рассказывает о своем тепличном винограднике на 15 сотках и дает каждому по иссиня черной бусинке сорта «Юпитер» или ало-зеленой ягоде «Аркадии». На этом обряд посвящения заканчивается, новообращенные покидают рынок с гроздьями полесского винограда, а Александр увозит домой пустые ящики.


И так каждый сезон. Спрос на товар столинского фермера превышает предложение. Казалось бы, увеличивай объемы, выходи на оптовиков, пробивайся в крупные торговые сети. Александр не против: есть желание, есть средства, есть возможности. «А свободной земли нет, — вздыхает фермер, — Даже гектара».

Хозяйство фермера находится в пяти километрах от Столина, в деревне Большие Викоровичи. Минуем мост через Горынь и едем дальше на юг, удаляясь от огуречной конфедерации Ольшан, Белоуш и Давид-Городка, поближе к клюквенным просторам Ольман. За окном мелькают поля, огороды, парники, заборы: деревянный, бетонный, опять деревянный. Сельчане на обочине оглядываются на красный Volkswagen «каблучок» Александра — жизнь в Викоровичах течет медленно, а мы едем быстро. Соблюдая правила дорожного движения, но нарушая полесский дзен.


Александр человек многогранный. По образованию юрист, по профессии — предприниматель, по призванию — фермер.

— К земле интерес был всегда, — рассказал фермер по дороге к виноградной теплице, — Купил участок в деревне на 17 соток. Поставил теплицу под огурец — у нас же Столинщина, все этим занимаются. Хотел выращивать по особым технологиям: не в грунт сажать, а в объемную гидропонику. Первый год, чтобы поучиться, высадил, как и все, в грунт. Вырастил, собрал и понял, как это все не ценится: скупщикам без разницы, какой у тебя огурец и как ты его вырастил, главное — цена. Подумал, что огурец все-таки не то, чем я хочу занимался. Вспомнил, что лет 7 назад ездил на виноградники в Херсонскую область Украины, и задумался: а почему бы и нет? Климат меняется. У нас на Полесье сумма активных температур выше, чем по всей Беларуси. Условия для винограда неплохие. Плюс ко всему теплица уже стояла.

«Продал все: лодку, мотор, эхолот — нужны были деньги на виноград»

Мы подъезжаем на окраину Больших Викоровичей. За забором практически всю площадь участка занимает теплица. Оставшееся место занимают небольшой сарай с инструментами, пару кустов голубики и сторожевой щенок размером с тощего теленка.

— Это Оскар, он не кусается, — погладил Александр собаку и отворил дверь виноградной теплицы.


Фермер нырнул в парник, растворившись в виноградных рядах. За ним, волоча по соломе пушистый хвост, засеменил Оскар.

— Для меня это хобби, — Александр бережно отщипнул фиолетовую ягоду с крупной грозди, бросил в рот и полез за следующей, — Я бы сейчас тут включил какую-то легкую музыку, поставил бы стул, сел и говорил с таким же больным человеком. Мы реально больные люди. Я раньше увлекался рыбалкой. Продал все: лодку, мотор, эхолот — нужны были деньги на виноград. Потом на рыбалку даже ходить перестал. Уже на это времени не остается. Друзья меня успокаивают: «Саня, у тебя трофеи покруче». Когда такие гроздья висят, ни о чем не жалеешь. Виноградарство — это не работа, а коллекционирование, охота за ценными сортами. Вот в этом году я хочу купить два черенка по 100 долларов каждый. И я такой не один. Нас много.


«В перспективе на виноградной теплице в 15 соток можно жить и работать»

Внутри теплицы разными оттенками переливаются 70 сортов винограда. Посередине алеет «Преображение», в соседнем ряду рябит зеленый кишмиш, а за ним наливаются соком темно-синие бусины «Черной вишни».

— Я посадил сразу много сортов, чтобы посмотреть, какой из них лучше приживется. Мне надо понять, что у нас будет хорошо расти и продаваться. Они же все разные по срокам созревания, вкусу, форме, цвету. У каждого сорта свои особенности. У меня здесь испытательный полигон. Если бы я посадил один сорт — это как в рулетку сыграть: покатит — хорошо, нет — в минус ушел. А здесь ко мне люди приедут, попробуют разные сорта и возьмут себе на банкет или свадьбу тот, который понравился. Вот смотри, — сорвал фермер фиолетовую ягоду размером с перепелиное яйцо, — У этого послевкусие сливы. А «Черная вишня» по вкусу напоминает черешню.


Между виноградных лоз Александр прогуливается неспешно, придирчиво инспектируя каждую гроздь. Со дня на день ягоды нальются соком и наступит напряженная пора сбора урожая.

— Сегодня-завтра буду уже его срезать, грузить в ящики и повезу на рынок продавать. Торгую в Столине. Часть урожая отвезу знакомым перекупщикам в Минск.

— А объемы какие?

— Сейчас сложно сказать. У меня где-то 150 кустов винограда. В прошлом году было по 5 килограмм с одного куста.

— Все продал?

— Да.

— А в этом какой ожидаешь урожай?

— Примерно в раза четыре больше. В среднем по 20 кг с одного куста.

— Так ты весь столинский рынок завалишь…

— Ну ты что?! Столько на рынке не продашь. Повезу часть в Минск к перекупщикам, которым первую клубнику сдавал.


— Виноград — это выгодно?

— Сложно пока сказать. Много затрат. Первый год выращиваешь только лозу. На второй год у тебя может появится первая гроздь «сигналочка», по которой можно определить соответствие сорту. Только на третий год я собрал первый урожай. На четвертый год, я получу уже прибыль. До этого были только вложения, расходы и плата за ошибки. Скажем так, в перспективе на виноградной теплице в 15 соток можно жить и работать. Под 1000 долларов в месяц на ягоде и саженцах можно иметь.


— Ну ты-то сам доволен?

— Конечно. Есть идеи, есть перспективы. Абсолютно не жалею, что этим занялся. Мне хочется, чтобы виноград развивался в Беларуси. Чтобы люди на рынок приходили и спокойно покупали наш виноград. Еще не все понимают, что у нас можно есть такой же виноград, как в Крыму. По клубнике эти стереотипы прошли. Я выращиваю раннюю клубнику. Завожу ее в Минск. Если испанская и турецкая лежит по 10 рублей, то мою клубнику люди берут по 15 рублей и выше. Я ее оптовикам только по 10 продаю. Потому, что люди уже знают, что это первая белорусская клубника: спелая и вкусная.


«Будет земля — через три года будет такой же виноградник»

Сезон у фермера продолжается четыре недели. Затем Александр займется подготовкой саженцев.

— Я их продаю другим фермерам, дачникам. На одних только ягодах с моими объемами много не проживешь, а черенки дают заработок в период межсезонья. Когда я вожу ягоду на рынок, я выставляю и саженцы. Объясняю людям, как выращивать, особенности сорта. Люди пробуют виноград, покупают и саженцы. У нас же сельскохозяйственный край.


В планах фермера «подсадить» на белорусский виноград как можно больше людей, но пока экспансия упирается в границы придомового участка:

— У меня есть мечта заложить гектар винограда в открытом грунте. Есть для этого возможности, есть саженцы. Проблема одна — нет свободной земли. Будет земля — через три года будет такой же виноградник, только еще в открытом грунте. Посажу кишмиш американской селекции «Юпитер». У него гроздья небольшие, но он непривередливый. С этим виноградом я смог бы конкурировать и с турками, и с греками — со всеми. Он шикарный. Его пробуешь — и сразу воспоминания из детства, как нам в школе привозили похожий по вкусу виноград из Молдовы и подносами на столы ставили.


 
Теги: Минск
 
 
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Спрос на товар столинского фермера превышает предложение. Казалось бы, увеличивай объемы, выходи на оптовиков, пробивайся в крупные торговые сети. Александр не...
 
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