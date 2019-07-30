Кому в августе отключат горячую воду. Список адресов

Источник материала: Tut.by

В августа в домах Минска будут отключать горячую воду. Где именно и когда? Мингорисполком опубликовал полный список.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Вот у кого отключат горячую воду в августе 2019 года. Это делают, чтобы подготовить тепловые сети к работе зимой, воду отключают не больше чем на 14 дней.

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С 1 августа

Минсккоммунтеплосеть

Гуртьева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Путилова 1, 3; Фогеля 1, 1 В, Г, Е, К, Л; 3, 5, 6, 7, 9; Военная академия Республики Беларусь, ул. Фогеля.

С 5 августа

Минсккоммунтеплосеть

Алибегова, 6к.1, 2, 3; 8к.1, 2, 3; 10, 12, 12б, 13к.3, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А к.2, 27к.1, 2, 3; 28, 34, 38; Белецкого, 2/7, 4, 6, 10к.1, 2, 12к.1, 2; 14к.1, 2; 16к.1, 2; 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50к.1, 2, 3; Голубева, 20, 22к.1, 24, 24А, 25, 26к.1, 2, 27, 28, 31; Горецкого, 1, 3, 3А, 4 5к2; 7к1, 2; 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А; 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93; Громова, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гурского, 44к.1, 2, 3; Ельских, 2; Есенина, 7, 9, 9А, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19А, 19б, 23, 23к.1, 2; 25к.1.2, 27, 29, 30, 31к.1, 2, 3; 33к.1, 2, 34, 35к.1, 2, 3; 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43к.1, 2; 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143; Карского, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 19, 21, 27; Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38к.2, 39, 40к.1, 2; 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 56; Курганная, 2; Л. Сапеги, 3, 5, 7, 9, 11, 15; Лобанка, 18, 20, 22, 26, 28к.1, 2; 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110; Мазурова, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27; Маршала Лосика, 4, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Мачульского, 24, 24В; 26; Михаловская, 4, 6, 10, 12, 14, 16; Одинцова, 44, 48, 52, 54, 56, 103, 105, 105В; 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119; Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14; пр. газ. Звязда, 4к.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10к.1, 2, 3, 4; 12, 12к.1, 14к.1, 2, 3, 4, 14а, 16, 18, 20, 22к.1, 2; 26к.1; 28к.1, 2; 30, 32к.1, 2; 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59к.1, 2; 60, 61, 65, 67, 69, 71; пр. Любимова, 9, 10, 11, 12, 13к.1, 2, 3; 14, 15к.1, 2, 3; 16, 17, 18, 19к.1, 2; 20, 21, 26, 26к.1, 27, 29, 30к.1, 2; 31, 32; 33, 34к.1; 36к.1, 2; 37, 39, 40к.1, 2; 41, 42к.1, 2; 44; 46к.1, 2; пр. Слободской, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28; Панченко, 2, 4, 8, 10, 10А, Б; 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52А; 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80; Рафиева, 3к.1, 2; 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19; 23к.2, 25к.1; 27, 29к.2; 30, 31к.2; 32, 33, 34; 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89к.1, 2, 91, 92, 93к.1, 2, 3, 4, 5; 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103,109, 113; Семеняко, 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44; Скрипникова, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, Б, Г; 12, 12А; 14, 15, 15А; 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Слободская, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 137, 141, 143, 145,149; cт. Колядичи, 1, 3, 5, 7; Сухаревская, 1, 1к1, 2; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21к.1, 2; 24, 26, 27, 28, 28А; 31, 32, 34, 36, 38/1, 38/2; 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70; Тышкевичей, 9, 15, 17, 19; Федорова, 1, 3, 5, 6, 9, 11к1, 2; 13к1, 2; 15, 17к1, 2; 19, 21, 23, 23А; Чайлытко, 1, 2, 3, 3А; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; Шамякина, 5, 7, 9, 11; Шаранговича, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49к1−4; 51, 52, 54, 56, 59к1, 2; 60, 61, 62, 63к1, 2; 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Ширмы, 3, 5, 7, 7А; Школьная, 24, 26; Янковского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44; Я. Брыля, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 30.

Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»

Алибегова, 6−44 (четные), 13−27 к.1−3 (нечетные); Белецкого, 2−50 к.1−3 (четные); Брыля, 2, 3−9 (нечетные), 3а, 21, 22−30 (четные), 24а; Газеты «Звязда» пр., 4 к.1−4−60 (четные), 35−71 (нечетные); Голубева, 20−28 (четные), 25−31 (нечетные); Горецкого, 1−11 (нечетные), 15−31 (нечетные), 20−28 (четные), 32−40 (четные), 35−47 (нечетные), 51−55 (нечетные), 61, 63, 67−81 (нечетные), 93; Громова, 14−46 (четные); Гурского, 44 к.1−3; Ельских, 2; Есенина, 7−35 к.3 (нечетные), 30−42 (четные), 39−143 (нечетные), 58−76 (четные), 136; Карского, 3, 4, 5, 8, 11, 15−21 (нечетные), 27; Космонавтов, 4−56 (четные), 29−47 (нечетные); Курганная, 2; Лобанка, 18−22 (четные), 26−34 (четные), 38, 40, 44−62 (четные), 71, 75- 81 (нечетные), 78, 84−88 (четные), 85, 89, 91, 94, 95, 97, 99, 102−110 (четные), 105- 109 (нечетные); Лосика, 4, 26, 28, 31, 32, 34; Любимова пр., 7−41 (нечетные), 10−46 к.1−2 (четные); Мазурова, 1, 2−6 (четные), 12−22 (четные), 27; Мачульского, 24, 26; Михайловская, 4, 10−16 (четные); Монтажников 4-й пер., 8; Монтажников, 10−14 (четные), 19, 20, 27, 35, 37; Одинцова, 44, 48, 52−56 (четные), 97, 99, 103−119 (нечетные); Острожских, 4−14 (четные); п. Озерцо ж.д.; Панченко, 2, 4, 8−26 (четные), 21, 30, 32, 38−46 (четные), 50−56 (четные), 60−64 (четные), 68, 70, 74−80 (четные); Полесская, 3−9 (нечетные) ж.д. д. Богатырево; Рафиева, 3 к.1−2−53 (нечетные), 30−34 (четные), 36−100 (четные), 81−113 (нечетные); Сапеги, 3−15 (нечетные); Семеняко, 2−6 (четные), 14, 15, 22−30 (четные), 36, 42, 44; Скрипникова, 1−11 (нечетные), 4, 10−16 (четные), 11а-б, 15, 15а, 19−35 (нечетные), 28−48 (четные), 56−62 (четные); Слободская, 2, 3−79 (нечетные), 89−149 (нечетные); Слободской проезд, 4−28 (четные); Сухаревская, 1−19 (нечетные), 6−14 (четные), 21 к.1−2, 24−28 (четные), 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 45, 51, 55, 46−62 (четные), 59−65 (нечетные), 66−70 (четные); Тышкевичей, 9, 15−19 (нечетные); Федорова, 3, 5, 6, 9−23 (нечетные); Чайлытко, 1, 2−8 (четные), 3, 9−21 (нечетные), 12−16 (четные), 20, 22; Шамякина, 5−11 (нечетные), 15; Шаранговича, 20, 22, 25−41 (нечетные), 34−38 (четные), 42−48 (четные), 45, 49−63 (нечетные), 52−56 (четные), 60−82 (четные), 67; Ширмы, 3−7 (нечетные); Школьная, 1 г, 16, 24, 26; Янковского, 1−17 (нечетные), 4, 6, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40−44 (четные).

С 6 августа

Минсккоммунтеплосеть

Авакяна, 24, 32, 32к3; 34, 34к3; 36к2; 38; Авроровская, 2, 2Б; 4, 6, 8; Артиллеристов, 9, 9А; 11, 11А; 13, 18, 20; Аэродромная, 3А; 9А; 11А; 13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Бакинская, 6, 8, 10, 12, 16, 18к.1, 2, 20; Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12; Брилевская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 44Б, 46; Великоморская, 6, 10, 12, 30; Воронянского, 3, 3к1, 2; 4к1, 2; 4А, Б; 5к1; 6, 7, 7А; 9, 10, 11, 11к1, 2, 3, 4, 5, 6; 13, 13к1, 2, 5; 15к1, 2, 3; 17, 21, 23, 25, 27, 31, 50к3, 4; Вузовский пер., 3, 9к1; Германовская, 9, 15, 15Б; 17, 19; Д. Боровая, 34; Дачный пер., 1В; 8, 8Б; Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А; 41к2; 45; Жуковского, 1, 2, 3, 5к1, 2; 6к1−4; 7, 8к1; 9к1, 2; 10к1, 2, 3, 4, 5; 11, 11А; 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Кедышко, 26; Козыревская, 1Б, 4, 6, 14, 14Б, 15, 16,17, 21к1, 2, 3; 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35к1, 2; 37, 39к2; Короткевича, 3, 4, 5, 6, 7, 7А; 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 14, 19, 19А; Левкова, 4, 3к1, 2; 6к1, 3; 5А; 8А; 8к1, 2; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22; Маяковского, 22к1; 24, 26, 99, 100, 103, 117к2; 119А; 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А; 162, 164, 166, 166А; 168, 168А; 170, 172, 172А, Б; 174; Могилевская, 2к2, 3; 4к1−4; 4А; 5, 6к1−4; 8к1−4; 10, 12, 12А; 16, 16к4, 5; 18, 32, 34к2; 36; Ново-Уфимская, 5; Полевая, 36; Полтавская, 10; Роменская, 5, 9; Седых, 38А; Семенова, 10, 11, 11А; 14, 15, 20, 20А, Б; 22, 24, 26, 28; Сенницкая, 51, 53; Слонимская, 27А; Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 28, 29, 30к2; 30, 31; Уфимская, 7; Физкультурная, 23, 23А; 31, 33; Чкалова, 1к2, 3, 4; 1, 2, 3А; 4, 5, 5А; 6, 8, 9, 11, 13, 15к1, 2; 17, 18к3; 19, 20, 21, 22, 23к1, 2; 24, 25, 26, 26А; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А; 33, 34, 35, 36, 38к2;

Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»

Авакяна, 19−21 (нечетные), 24−38 (четные); Авроровская, 2−8 (четные); Автодоровская, 3−5 (нечетные); Автодоровский пер., 3а-15 (нечетные); Аранская, 6−16 (четные), 22а; Артиллеристов, 8−20 (четные), 9−15 (нечетные); Аэродромная, 1−17 (нечетные), 28−42 (четные), 125; Бакинская, 6−20 (четные); Балтийская, 2−12 (четные); Бородинская, 1б-35 (нечетные); Братская, 2−10 (четные); Брилевская, 1−23 (нечетные), 2−24 (четные), 44б-46 (четные); Быховская, 14, 35−37 (нечетные), 50−58 (четные), 55; Великоморская, 7, 6−12 (четные), 30−36 (четные); Вильямса пер., 14; Вильямса, 37−47 (нечетные); Вирская, 40−44 (четные); Володько, 12−30 (четные); Воронянского, 1а-35 (нечетные), 4−64 (четные); Вузовский пер., 3−9 (нечетные), 16а; Германовская, 9−17 (нечетные); Дачный пер., 1 В, 8−18 (четные); Денисовская, 2−6 (четные), 3−51 (нечетные); Жуковского, 1−29б (нечетные), 2−24 (четные); Индустриальная, 5−7 (нечетные); Калиновского, 4−82 (четные), 17−115 (нечетные); Карбышева, 1−13 (нечетные), 2, 25, 42−50 (нечетные); Кедышко, 24−28 (четные); Кнорина, 50; Козыревская, 2−74 (четные), 15−39 (нечетные); Короткевича, 2−14 (четные), 3−19 (нечетные); Левкова, 3−19 (нечетные), 4−30 (четные), 30а, 33−45; Либаво-Роменская, 23; Логойский тракт, 134, 136; Луговая, 4а; Марата, 19−21 (нечетные); Маяковского, 8−174 (четные), 11−15 (нечетные), 15а, 57−129 (нечетные); Минский р-н, д. Боровая, 2, 3, 6, 34; Могилевская, 2−36 (четные), 5, 35−49 (нечетные); Надеждинская, 1−29 (нечетные), 2, 58, 58а; Независимости пр., 117−157 (нечетные), 165; Пензенская, 37−41 (нечетные); Полевая, 2−36 (четные), 25, 25а; Полевой пер., 2а; Полтавская, 10; Радищева, 3; Роменская, 5−9 (нечетные); Седых, 14−68 (четные) (кроме 14а-в); Семенова, 1−35 (нечетные), 2−36 (четные); Сенницкая, 5, 51−55 (нечетные); Славинского, 1, 1 к.1−4, 3−45 (нечетные), 18; Слонимская, 27а; Солнечная, 1−31 (нечетные), 4−30 (четные), 31а; Тикоцкого, 2−52 (четные), 9, 57, 59; Физкультурная, 14−26а (четные), 23−33 (нечетные); Филимонова, 69; Чкалова, 1−35 (нечетные), 2−38 к.1 (четные).

С 7 августа

Минсккоммунтеплосеть

Грушевская, 65, 65А; Пулихова, 43.

С 13 августа

Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»

Беломорская, 4−8 (четные), 4а, 5−9 (нечетные), 13−17 (нечетные), 14−18 (четные), 21, 23; Богдановича, 62, 66, 64 к.1−2, 68−92 (четные), 68а, 89, 91, 91а, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131−139 (нечетные), 139а, 143, 143а, 145 к.1−2, 147, 147а; Даумана, 13, 13б, 23; Долгиновский 2-й пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50−56 (четные), 54а-б; Дорошевича, 3, 4−8 (четные), 5; Земледельческая, 50; Каховская, 17; Кропоткина, 108−114 (четные), 108а; Куйбышева, 40, 44−48 (четные), 46а, 65, 67 к.1−3, 69, 69а, 73−87 (нечетные), 79 к.2, 91−97 (нечетные), 101; Кульман, 1−5 (нечетные), 2, 2 к.1, 4, 5а, 9−15 (нечетные), 14−18 (четные), 20а, 21, 21а-б, 22−32 (четные), 23, 27−39 (нечетные), 33а, 38; Независимости пр., 49, 53−69 (нечетные), 65 к.2−3, 65 к.6−7; Новаторская, 2а, 53а, 55а/1; Нововиленская, 1, 1а, 3а, 5а, 6−28 (четные), 7б, 8а, 9а, 10а-б, 13, 13а, 15, 20а, 21 к.1−3, 23, 24а-д; Нововиленский пер., 2−14 (четные); Орловская, 51−61 (нечетные), 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70; Осипенко, 2−8 (четные); Пархоменко, 3; Прогрессивная, 8, 29а, 29а к.1, 29а к.2; Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14, к.1; Старовиленская, 133; Старовиленский тракт, 3, 5, 6−10 (четные), 26 к.1, 28 к.1, 30, 41, 41а, 67, 69, 73−77 (нечетные) 75а, 87−93 (нечетные), 88, 89а, 91 к.1; Сурганова, 37 к.1−5, 39, 41, 45 к.1−4, 47 к.1−5, 49−59 (нечетные); Хмельницкого, 3, 5, 9 к.1; Хоружей, 4, 6б, 8, 10 к.1−2, 12 к.2, 14, 16, 16а-б, 18−22 (четные), 18 к.1−2, 24 к.1−2, 26, 26а, 33−41 (нечетные), 44, 44а; Цнянская, 1−25 (нечетные), 2 к.1−2, 4 к.1−2, 8/19, 12, 14а, 23а; Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 3−7 (нечетные), 4−8 (четные), 8а, 10а, 23, 31, 55−61 (нечетные), 57а; Шестая линия 2-я ул., 9−15 (нечетные); Щедрина 1-й пер., 1; Щедрина, 1; Я. Коласа пер., 3, 3а, 4−8 (четные), 5, 9−15 (нечетные); Я. Коласа, 2−18 (четные), 7−21 (нечетные), 7а, 15а, 22−26 (четные), 23 к.1−2, 25 к.1−3, 27 к.1−2, 29−35 (нечетные).

С 21 августа

Минсккоммунтеплосеть

Амураторская, 7; Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7А; 9, 9А; 11, 13, 17А; 19, 21; Гвардейская, 1, 1А; Грибоедова, 2А, 6; Замковая, 28; Заславская, 10, 12, 14; Короля, 5, 7, 9А; Машерова, 51; Мельникайте, 8, 12, 16; Обойная, 4к1, 2; Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Сторожевская, 3, 5, 7; Танка, 6А; 8; Троицкая набережная, 4, 6, 8; Шорная, 20.

Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»

Амураторская, 2−4 (четные), 3−7 (нечетные); Богдановича, 1−27 (нечетные); Витебская, 10, 11, 17, 21, 21а; Гвардейская, 1, 1а; Гебелева, 1−7 (нечетные), 4; Грибоедова, 1, 1а, 2−10 (четные); Димитрова, 3, 5; Заборского, 3; Замковая, 25−33 (нечетные), 28; Заславская, 10−14 (четные), 11−37 (нечетные); Кальварийская, 1−5 (нечетные), 2−4 (четные), 16; Коллекторная, 10−32 (четные), 11−15 (нечетные); Короля, 2−26 (четные), 3−23 (нечетные), 47а; Либкнехта, 32; Машерова пр., 43, 51, 80; Мельникайте, 2−16 (четные), 3−13 (нечетные); Москвина, 5; Немига, 6−14 (четные), 28−30 (четные), 42; Обойная, 4−10 (четные), 7; Освобождения, 3−13 (нечетные), 8−10 (четные); Панфилова, 2; Победителей пр., 1−31 (нечетные), 2, 4, 4а; Раковская, 2−34 (четные), 15−27 (нечетные), 36−38 (четные); Репина, 4; Романовская слобода, 1−13 (нечетные), 10−28 (четные); Старовиленская, 2−16 (четные), 3а; Сторожевская, 1−7 (нечетные), 6; Сухая, 1−21 (нечетные), 2−28 (четные); Танка, 1а, 2−36 (четные); Тимирязева, 2−10 (четные), 3а; Троицкая набережная, 2−10 (четные); Чехова, 3; Шорная, 17, 18, 20; станция метро «Немига».