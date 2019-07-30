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Подросток сбросил в Свислочь прокатный велосипед, а его приятель снял видео. Заведено уголовное дело
31.07.2019 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подросток сбросил в воду прокатный велосипед, а потом выложил видео в соцсети. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
На этой неделе в соцсетях распространялось видео, как 14-летний подросток сбрасывает прокатный велосипед в воду на улице Зыбицкой в Минске. Следственный комитет в официальном канале Telegram
Компания, которая занимается прокатом велосипедов, написала заявление в милицию. Стоимость поврежденного имущества — 728 рублей.
Пока подросток сбрасывал велосипед в реку, его приятель снимал процесс на телефон. Потом видео разместили в соцсети.
Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК). Ответственность за действия, предусмотренные этой статьей, наступает с 14 лет.
Видеозапись приобщили к материалам дела. Парня задержали сотрудники уголовного розыска.
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Подросток сбросил в Свислочь прокатный велосипед, а его приятель снял видео. Заведено уголовное дело
Стоимость поврежденного имущества - 728 рублей.
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