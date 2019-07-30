Подросток сбросил в Свислочь прокатный велосипед, а его приятель снял видео. Заведено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Подросток сбросил в воду прокатный велосипед, а потом выложил видео в соцсети. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На этой неделе в соцсетях распространялось видео, как 14-летний подросток сбрасывает прокатный велосипед в воду на улице Зыбицкой в Минске. Следственный комитет в официальном канале Telegram сообщил , что на парня завели уголовное дело.

Компания, которая занимается прокатом велосипедов, написала заявление в милицию. Стоимость поврежденного имущества — 728 рублей.

Пока подросток сбрасывал велосипед в реку, его приятель снимал процесс на телефон. Потом видео разместили в соцсети.

Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК). Ответственность за действия, предусмотренные этой статьей, наступает с 14 лет.

Видеозапись приобщили к материалам дела. Парня задержали сотрудники уголовного розыска.