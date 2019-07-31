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В Гродно на день открылся медгородок, где можно было бесплатно сдать анализы и сделать флюорографию

31.07.2019 23:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Ольшанка на один день открылся медицинский городок. Это вторая такая акция гродненских врачей за последнее время. Первая прошла в центре города 25 июня. В импровизированной поликлинике, как и в прошлый раз, можно было пройти узких специалистов: офтальмолога, эндокринолога, невролога, валеолога, педиатра и врача общей практики. А также можно было узнать свой уровень сахара в крови, сделать флюорографию и измерить артериальное давление.


— Давай быстрее, надо занять очередь. Смотри, сколько людей, — говорит одна из посетительниц своей подруге. Женщины спешат. Волнуются, что не попадут к нужному специалисту. Врачи успокаивают: проконсультируют всех.

Около амбулатории многолюдно. К специалистам, которые ведут прием под навесами, выстроились очереди. Врачи в медгородке проводят консультации, и если есть такая необходимость, отправляют пациентов на дополнительное обследования в поликлиники по месту жительства. Многие из пришедших на необычный прием основательно подготовились: принесли анализы и результаты нужных обследований.

Медгородок на Ольшанке организовали в рамках акции по профилактике неинфекционных заболеваний. По словам врачей, послеобеденное и вечернее время работы выбрали специально для того, чтобы гродненцы, которые из-за работы и плотного графика не могут попасть на прием к нужным специалистам, смогли это сделать сейчас.


— Воспользоваться бесплатными услугами в импровизированной поликлинике могут не только жители микрорайона Ольшанка, но и все желающие, — говорит заведующая амбулаторией в микрорайоне Ольшанка, врач общей практики Гродненской центральной городской поликлиники Елена Андрушкевич и проводит небольшую экскурсию по «поликлинике». Для детей, пока взрослые стоят в очереди к нужному специалисту, организовали викторины и мастер-класс по правильной чистке зубов. Маленьким посетителям потренироваться предложили на муляжах. Дети увлеченно шуровали щетками, пока специалисты в игровой форме рассказывали малышам о важности гигиены.


Особым интересом пользовался анализатор жировой массы тела.

— Ой, я чуть в обморок не упала после консультации, — смеется посетительница. — Худеть мне надо, худеть.

Здесь же ведет прием врач-валеолог, который как раз и рассказывает пациентам про диеты, здоровый образ жизни и направляет, если есть такая необходимость, к узким специалистам.

Самой большой популярностью у гродненцев в медгородке пользовался пульмоскан — передвижная компьютерная флюорографическая установка. К ней выстроилась внушительная очередь.


— Очень удобно. Не надо искать талончики, срываться с работы. Я сюда приехал после работы. Живу на Южном. В принципе, очередь на свежем воздухе можно и отстоять. Зато флюорография сделана. И это совершенно бесплатно, — говорит один из посетителей Вадим.

Врачи говорят, что подобные медгородки могут время от времени появляться в областном центре. Ведь акция, и это видно, пользуется популярностью у гродненцев.

 
 
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В микрорайоне Ольшанка на один день открылся медицинский городок. Это вторая такая акция гродненских врачей за последнее время. Первая прошла в центре города 25...
 
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