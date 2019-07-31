Пособия и пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа повышаются социальные и трудовые пенсии и различного вида пособия - как в связи с ростом заработной платы, так и в связи с изменением размера бюджета прожиточного минимума, сообщает БЕЛТА.

БПМ

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (социальный норматив, который предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным, обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий) повышается с установленного с 1 мая Br224,02 до Br230,91. Новый размер БПМ будет действовать до конца октября. Его увеличение обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары.

БПМ по основным социально-демографическим группам выглядит так: для трудоспособного населения - Br257,05, пенсионеров - Br176,75, студентов - Br223,93, детей в возрасте до 3 лет - Br147,18, детей от 3 до 6 лет - Br203,38, детей от 6 до 18 лет - Br250,19.

Пособия на детей

В связи с ростом БПМ увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2309,1; при рождении второго и последующих детей - Br3232,74. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с мая будет выплачиваться в размере Br230,91, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br115,46. Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - Br161,64, на других детей в семье - Br115,46.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br230,91 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br277,09 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br161,64.

Кроме того, в связи с ростом заработной платы за предшествующий квартал увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. Ежемесячная выплата на первого ребенка составит Br376,11, на второго и последующих - Br429,84, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - Br483,57.

Пенсии

На основании решения Президента Беларуси с 1 августа в среднем на 6,6% увеличены трудовые пенсии. Их средний размер составит Br438, пенсии по возрасту - Br446,1.

Процент увеличения в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных надбавок, повышений и доплат, которые увеличиваются уже на основании роста БПМ. Так, с 1 августа ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше - Br57,73, для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br43,3. Надбавка для инвалидов I группы составит Br57,73, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br28,87.

Также в связи с ростом БПМ повышаются минимальные пенсии по возрасту - до Br242,88; социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии): инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br254, инвалидам с детства II группы - Br219,36, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br196,27, инвалидам III группы - Br173,18, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br115,46, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br184,73 до Br254.

Размер пенсии повысится и для других категорий получателей: героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и др.

А также увеличатся суммы пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, - до Br230,91 (в случае ухода за одним таким человеком) и Br277,09 (за двумя и более).

Минимальные потребительские бюджеты

Пересматриваются и минимальные потребительские бюджеты (расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека) для разных социально-демографических групп. Их новые размеры будут действовать до конца октября.

Так, МПБ на одного члена семьи из четырех человек составит Br369,55; среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек - Br403,04; трудоспособного населения - Br473,67; пенсионеров - Br368,92; студентов - Br349,16; детей в возрасте до 3 лет - Br300,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br396,92; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br401,54.-0-