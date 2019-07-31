Статуя для президента, жизнь на границе, будни колонии, псы-горбуны и юбилей Вики - все за вчера

Ничего себе, вот и третий месяц лета начался. Незаметно как-то, правда? Вы видели, какую статую подарили президенту страны? Это хоккеист, а на форме надпись «A.Lukashenko» и номер «01» (а еще в гости президента пригласили). А у нас тем временем столько крутых материалов вышло, давайте скорее о них расскажем, вдруг вы что-то пропустили.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Мы побывали в поселке Меловое на украинской границе, который находится в зоне Операции объединенных сил. Он граничит с российским поселком Чертково. До 2018 года, по словам местных, люди жили в двух поселках как будто и нет государственной границы: ходили друг другу в гости, устраивали общие праздники, работали, даже прятались от обстрелов на российской стороне. А потом появился забор. Местные рассказали нам, как проходила мобилизация, про прибывших в 2014-м солдат, которым жители поселка помогали едой и одеждой, и надоевшую войну. Люди говорят, что никто у них не обращал внимания на национальность, главное — какой ты человек.
После разноса президента на ферме «Слижи» в Шкловском районе из-за «обоср…ных» коров прошло четыре месяца. Мы решили заглянуть в хозяйство и узнать, как там обстоят дела. Чтобы все было честно, мы нагрянули без приглашения. Люди работают, как работали. А про «Освенцим» и «обоср…нных» коров работники «Слижей» уже почти забыли. Они-то знают, что работают хорошо. А что касается эмоций, так с кем, говорят, не бывает, если накипело.
Как вам перспектива рассчитываться в магазинах и кафе… кольцом? Мы попробовали, нам понравилось. Можно посуду с ним мыть, в баню ходить. Кольца выпускают гладкие и граненые, в четырех цветах (даже розовом). Размеры — от 16 до 24. При этом кольцо — это та же банковская карта. Рассказываем, как работает и сколько стоит.
А что происходит на рынке недвижимости? Цифры показывают, что за первые шесть месяцев количество сделок купли-продажи снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Означает ли это, что цены на вторичном рынке жилья могут упасть, и чего ждать во втором полугодии, узнали у экспертов.
В Витебске огласили приговор по делу о гибели 20-летнего десантника Виктора Калачинского. 22 апреля этого года его тяжело травмировал армейский автомобиль. ЧП произошло на территории военной части. На следующий день солдат умер в больнице. Обвиняемый — 19-летний водитель МАЗа и сослуживец погибшего Николай Атрушкевич.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
За несколько недель до августовского путча 1991 года на литовско-белорусской границе около Мядининкая произошла трагедия: на временном и на тот момент полулегальном таможенном пункте неизвестные расстреляли 8 литовских таможенников и полицейских. Стреляли в затылок. Литовский суд определил виновных — это бойцы рижского ОМОНа. Однако до сих пор неизвестно, кто был заказчиком убийства. В той трагедии выжил только один человек — таможенный инспектор Томас Шярнас. Поговорили с ним и побывали на месте трагедии.
История про человека, который был лидером в своем деле, потом потерял позиции, а мир в это время шагнул далеко вперед. Геннадия Шульмана называют легендой 90-х, ведь он первым привез в Минск Scorpions, Deep Purple, Роберта Планта (экс. Led Zeppelin) и других. Наряду с концертами звезд с мировым именем, работал Геннадий и со многими российскими и белорусскими исполнителями. А потом его приговорили к шести годам по статье «Мошенничество». Как он организовывал концерты и чем занимается сейчас — в интервью.
Недавно вынесли приговор по делу об убийстве бизнесмена в Березино — пожизненное заключение одному из двух фигурантов. Но после суда даже у родных убитого остался ряд вопросов. Собрали главное по делу, чтобы вы, дорогие читатели, сделали свой вывод.
Российскую модель Марию Хрестину приговорили к трем годам лишения свободы по «наркотической статье» 328. Сейчас девушка отбывает наказание в Гомельской женской колонии. Она рассказала нам о шоке от приговора и жизни в колонии. Девушка работает в швейном цеху, за что в месяц получает 14 рублей, а еще участвует в самодеятельности.
Истории этих псов полны жестокости со стороны людей. Их держали на привязи, они обросли килограммовыми колтунами, они умирали. Но нашлись добрые люди, избавили собак от панцирей из колтунов, дали новую жизнь. Посмотрите сегодня на Руфа и Гошу, разве скажешь, сколько им пришлось перенести? Такие милашки!
Скоро начнется суд по делу о столбцовской трагедии, когда школьник с ножом напал на учеников и учителя. В Минобразования для недопущения подобных фактов в будущем предлагали ввести в штаты школ ответственных за безопасность и увеличить численность педагогов-психологов. Предложения не нашли поддержки. Но что-то делать надо. Специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Наталья Поспелова поднимает такой вопрос: должны ли учителя оценивать положение ребенка в семье и могут ли это делать?
В Столине есть фермер, который выращивает виноград. Для него это хобби, но он так увлечен, что можно только позавидовать. Мужчина видит перспективы в этом деле, вот только земли нет, чтобы развернуться. А спрос на товар столинского фермера уже превышает предложение. Да и заработать на этом деле можно неплохо, если с умом подойти, как наш герой.
О СПОРТЕ
Вчера гордости нашего тенниса — Виктории Азаренко исполнилось 30. Спортсменка недавно сказала, что еще рано писать автобиографию, но мы прикинули какие главы могли бы в нее войти. Почитайте, интересная вышла бы книга. Мы желаем Виктории здоровья и новых побед и успехов! И еще про теннис. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенкообыграла американку Коко Вандевеге во втором раунде турнира в Сан-Хосе. Напомним, в финале Кубка Федерации 2017 года Соболенко уступила американке. Победа над Вандевеге вывела нашу спортсменку сразу в четвертьфинал.
Ну что ж, к сожалению, ответный матч БАТЭ и «Русенборга» сложился печально для наших ребят. Белорусская команда проиграла норвежской в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:2. Ну и пока все, команда вылетела из Лиги чемпионов. Комментарий главного тренера нашей команды, найдете тут.
Вы помните, что известный белорусский фристайлист Алексей Гришин продал свои олимпийские медали? Деньги понадобились на операцию близкому человеку. Так вот, золотая медаль остается в Беларуси.
Кстати. Ну не портите прокатные велосипеды, приятно же по городу прокатиться. Вчера вот возбудили уголовное дело: парень сбросил прокатный велосипед в реку, да еще и на видео все это снял. Ой, а вас вчера блэкаут в столице не затронул? И напоследок хорошая новость для путешественников, улетающих из Минска: пассажиры, которые опаздывают на рейс, за 20 рублей могут пройти досмотр без очереди. И еще немного о хорошем: белорусские водители застрявшего в Швейцарии автобуса наконец-то выехали домой.
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