Статуя для президента, жизнь на границе, будни колонии, псы-горбуны и юбилей Вики - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ничего себе, вот и третий месяц лета начался. Незаметно как-то, правда? Вы видели, какую статую подарили президенту страны? Это хоккеист, а на форме надпись «A.Lukashenko» и номер «01» (а еще в гости президента пригласили ). А у нас тем временем столько крутых материалов вышло, давайте скорее о них расскажем, вдруг вы что-то пропустили.

САМОЕ ВАЖНОЕ

После разноса президента на ферме «Слижи» в Шкловском районе из-за «обоср…ных» коров прошло четыре месяца. Мы решили заглянуть в хозяйство и узнать, как там обстоят дела . Чтобы все было честно, мы нагрянули без приглашения. Люди работают, как работали. А про «Освенцим» и «обоср…нных» коров работники «Слижей» уже почти забыли. Они-то знают, что работают хорошо. А что касается эмоций, так с кем, говорят, не бывает, если накипело.

Мы побывали в поселке Меловое на украинской границе , который находится в зоне Операции объединенных сил. Он граничит с российским поселком Чертково. До 2018 года, по словам местных, люди жили в двух поселках как будто и нет государственной границы: ходили друг другу в гости, устраивали общие праздники, работали, даже прятались от обстрелов на российской стороне. А потом появился забор. Местные рассказали нам, как проходила мобилизация, про прибывших в 2014-м солдат, которым жители поселка помогали едой и одеждой, и надоевшую войну. Люди говорят, что никто у них не обращал внимания на национальность, главное — какой ты человек.

В Витебске огласили приговор по делу о гибели 20-летнего десантника Виктора Калачинского. 22 апреля этого года его тяжело травмировал армейский автомобиль. ЧП произошло на территории военной части. На следующий день солдат умер в больнице. Обвиняемый — 19-летний водитель МАЗа и сослуживец погибшего Николай Атрушкевич.

А что происходит на рынке недвижимости ? Цифры показывают, что за первые шесть месяцев количество сделок купли-продажи снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Означает ли это, что цены на вторичном рынке жилья могут упасть, и чего ждать во втором полугодии, узнали у экспертов .

Как вам перспектива рассчитываться в магазинах и кафе… кольцом ? Мы попробовали, нам понравилось. Можно посуду с ним мыть, в баню ходить. Кольца выпускают гладкие и граненые, в четырех цветах (даже розовом). Размеры — от 16 до 24. При этом кольцо — это та же банковская карта. Рассказываем , как работает и сколько стоит.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

За несколько недель до августовского путча 1991 года на литовско-белорусской границе около Мядининкая произошла трагедия: на временном и на тот момент полулегальном таможенном пункте неизвестные расстреляли 8 литовских таможенников и полицейских . Стреляли в затылок. Литовский суд определил виновных — это бойцы рижского ОМОНа. Однако до сих пор неизвестно, кто был заказчиком убийства. В той трагедии выжил только один человек — таможенный инспектор Томас Шярнас. Поговорили с ним и побывали на месте трагедии .

История про человека, который был лидером в своем деле, потом потерял позиции, а мир в это время шагнул далеко вперед. Геннадия Шульмана называют легендой 90-х, ведь он первым привез в Минск Scorpions, Deep Purple, Роберта Планта (экс. Led Zeppelin) и других. Наряду с концертами звезд с мировым именем, работал Геннадий и со многими российскими и белорусскими исполнителями. А потом его приговорили к шести годам по статье «Мошенничество». Как он организовывал концерты и чем занимается сейчас — в интервью .

Недавно вынесли приговор по делу об убийстве бизнесмена в Березино — пожизненное заключение одному из двух фигурантов. Но после суда даже у родных убитого остался ряд вопросов. Собрали главное по делу, чтобы вы, дорогие читатели, сделали свой вывод .

Российскую модель Марию Хрестину приговорили к трем годам лишения свободы по «наркотической статье» 328. Сейчас девушка отбывает наказание в Гомельской женской колонии. Она рассказала нам о шоке от приговора и жизни в колонии. Девушка работает в швейном цеху, за что в месяц получает 14 рублей, а еще участвует в самодеятельности.

Истории этих псов полны жестокости со стороны людей. Их держали на привязи, они обросли килограммовыми колтунами, они умирали. Но нашлись добрые люди, избавили собак от панцирей из колтунов , дали новую жизнь. Посмотрите сегодня на Руфа и Гошу, разве скажешь, сколько им пришлось перенести? Такие милашки!

Скоро начнется суд по делу о столбцовской трагедии , когда школьник с ножом напал на учеников и учителя. В Минобразования для недопущения подобных фактов в будущем предлагали ввести в штаты школ ответственных за безопасность и увеличить численность педагогов-психологов. Предложения не нашли поддержки. Но что-то делать надо. Специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Наталья Поспелова поднимает такой вопрос : должны ли учителя оценивать положение ребенка в семье и могут ли это делать?