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В Гомеле прохожий и милиционер спасли из горящей квартиры двухлетнюю девочку

01.08.2019 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле прохожий и участковый милиционер спасли из полыхающей квартиры двухлетнюю девочку и разыскали до приезда спасателей ее дедушку. Подробности сообщили в МЧС.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Инцидент произошел 31 июля в 11 часов. Родители девочки оставили ее с дедушкой, а сами пошли в магазин. В какой-то момент квартира, в которой находился ребенок, загорелась.

Прохожий, увидев, что из окна первого этажа идет дым, бросился в квартиру — дверь была не заперта. Но из-за дыма мужчина не смог пройти дальше. В этот же момент в подъезде оказался старший участковый инспектор Железнодорожного РОВД Сергей Руденков. Как сообщает сайт УВД, мужчины взяли у соседей мокрые простыни, обмотали ими головы и зашли в горящую квартиру. На их голос откликнулась девочка, малышка была напугана и не могла выйти из задымленной комнаты.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Прохожий взял девочку на руки и вынес на улицу, а милиционер продолжил поиски других жильцов квартиры — от соседей стало известно, что там находится еще один человек, который не может самостоятельно ходить.

К этому времени подоспели спасатели. Участковый рассказал, где искать дедушку — вскоре пенсионера вынесли на свежий воздух и передали медицинским работникам. Девочку также отвезли в больницу.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле прохожий и участковый милиционер спасли из полыхающей квартиры двухлетнюю девочку и разыскали до приезда спасателей ее дедушку.
 
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