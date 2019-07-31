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В Гомеле прохожий и милиционер спасли из горящей квартиры двухлетнюю девочку
01.08.2019 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле прохожий и участковый милиционер спасли из полыхающей квартиры двухлетнюю девочку и разыскали до приезда спасателей ее дедушку. Подробности
Инцидент произошел 31 июля в 11 часов. Родители девочки оставили ее с дедушкой, а сами пошли в магазин. В какой-то момент квартира, в которой находился ребенок, загорелась.
Прохожий, увидев, что из окна первого этажа идет дым, бросился в квартиру — дверь была не заперта. Но из-за дыма мужчина не смог пройти дальше. В этот же момент в подъезде оказался старший участковый инспектор Железнодорожного РОВД Сергей Руденков. Как
Прохожий взял девочку на руки и вынес на улицу, а милиционер продолжил поиски других жильцов квартиры — от соседей стало известно, что там находится еще один человек, который не может самостоятельно ходить.
К этому времени подоспели спасатели. Участковый рассказал, где искать дедушку — вскоре пенсионера вынесли на свежий воздух и передали медицинским работникам. Девочку также отвезли в больницу.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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В Гомеле прохожий и участковый милиционер спасли из полыхающей квартиры двухлетнюю девочку и разыскали до приезда спасателей ее дедушку.
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