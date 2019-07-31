На полигоне под Брестом будут соревноваться снайперы

Источник материала: Tut.by

Брест принимает два этапа международных Армейских игр. До официального открытия соревнований еще несколько дней, но все команды уже в сборе: знакомятся с местностью, «пристреливают» оружие.

Конкурс включает шесть этапов, все требуют спец навыков. «Тропа разведчиков», прыжки на точность, огневая подготовка и даже медицинская помощь. Оценивать будут как индивидуальное мастерство, так и командную слаженность. Действовать придется по заданному сценарию: штурмовать здания, делать броски на 30 километров, десантироваться в тыл противника, оставаясь незамеченными. Штраф за малейшее нарушение правил.

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