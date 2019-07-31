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Гороскоп на август 2019 года

01.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гороскоп на август 2019 года

Гороскоп на август 2019 года Овен

Август станет удачным месяцем для Овнов в вопросах бизнеса и построения карьеры. Но личная жизнь не сулит счастливых моментов: будут ссоры и тотальное чувство одиночества. В этом время звезды приветствуют компромиссы. Обратите внимание на питание: в рационе должны преобладать овощи.

Благоприятные дни в августе: 1, 8, 11, 13, 15, 16

Неблагоприятные дни в августе: 7, 9, 12, 14, 17, 19

 

Гороскоп на август 2019 года Телец

Тельцов в августе ждет заслуженный отдых. Возможны путешествия в одиночку. Бояться их не стоит. Все пройдет удачно. Личная жизнь порадует взаимопониманием и множеством счастливых моментов. Откажитесь от общепита, употребляйте домашнюю еду. Откажитесь от вредных привычек.

Благоприятные дни в августе: 1, 5, 12, 13, 21, 26

Неблагоприятные дни в августе: 4, 10, 17, 22, 27, 30

 

Гороскоп на август 2019 года Близнецы

Очень удачный, позитивный месяц для Близнецов. Вы станете любимчиком фортуны. Не совершайте крупных покупок, лучше подумайте о долгосрочных вложениях. Одинокие Близнецы могут познакомиться со своей судьбой в середине месяца.

Благоприятные дни в августе: 6, 9, 10, 23, 25, 27

Неблагоприятные дни в августе: 1, 4, 8, 11, 16, 28

 

Гороскоп на август 2019 года Рак

Раков ожидает непростой август – будет много хлопот, непростых ситуаций. Вам стоит проявлять настойчивость. Вас ждет много работы, также вы сможете поправить свое финансовое положение. Одиноких Раков ждут приятные знакомства, а несвободных – ссоры.

Благоприятные дни в августе: 1, 10, 13, 14, 19, 30

Неблагоприятные дни в августе: 12, 18, 23, 25, 27, 29

 

Гороскоп на август 2019 года Лев

Август станет противоречивым месяцев для Львов: с одной стороны вам будет сопутствовать успех, а с другой – будет много мелких неприятностей. Одинокие Львы познакомятся с новыми людьми, но эти встречи не станут судьбоносными.

Благоприятные дни в августе: 1, 8, 11, 13, 15, 25

Неблагоприятные дни в августе: 3, 7, 12, 22, 29, 30

 

Гороскоп на август 2019 года Дева

Первая половина месяца довольно удачна для заключения договоров, оформления документов, крупных сделок и покупок. Вторая – будет спокойнее. Используйте это время для отдыха и налаживания личной жизни.

Благоприятные дни в августе: 3, 7, 12, 15, 17, 30

Неблагоприятные дни в августе: 5, 10, 14, 22, 28, 31

 

Гороскоп на август 2019 года Весы

Довольно хороший месяц для Весов. Вы будете общительны и интересны окружающим. Вас ждет множество новых знакомств, которые оставят в вашей жизни только положительный след. Одинокие представители знака могут встретить свою судьбу.

Благоприятные дни в августе: 4, 8, 16, 20, 22, 23

Неблагоприятные дни в августе: 1, 5, 9, 12, 24, 30

 

Гороскоп на август 2019 года Скорпион

Удачный месяц для Скорпионов: вас ждет успех на работе, рост доходов и приятные изменения в личной жизни. Первое время держите втайне информацию об изменениях в вашей жизни. Берегите здоровье: посещайте бассейн и больше гуляйте на свежем воздухе.

Благоприятные дни в августе: 5, 7, 18, 21, 26, 28

Неблагоприятные дни в августе: 3, 6, 9, 12, 27, 30

 

Гороскоп на август 2019 года Стрелец

В этом месяце вы проявите активность и целеустремленность. На работе будет загруженность, но в итоге вы получите хорошую прибавку к зарплате. Личная жизнь изменится к лучшему: вы закончите прошлые отношения и переключитесь на новые.

Благоприятные дни в августе: 3, 10, 12, 22, 25, 26

Неблагоприятные дни в августе: 2, 7, 15, 28, 29, 30

 

Гороскоп на август 2019 года Козерог

Август будет благоприятен для Козерогов во всех смыслах. Проекты принесут прибыль, но не стоит забывать о здоровье. Вы нуждаетесь в отдыхе. Немного внимания к партнеру поможет наладить личную жизнь. Свободные Козероги должны быть активны — тогда их ждет личный успех.

Благоприятные дни: 3, 5, 7, 9, 11, 18

Неблагоприятные дни: 1, 4, 10, 13, 15, 21

 

Гороскоп на август 2019 года Водолей

Начало августа станет для Водолеев временем, когда у них будет максимальная возможность реализовать себя. Вы сможете легко решать сложные задачи, что приведет к повышению должности и прибавке к заработной плате. В любви благоволит удача, но стоит проявить терпение. Следите за здоровьем, добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 19, 23, 29

Неблагоприятные дни: 2, 4, 6, 16, 21, 26

 

Гороскоп на август 2019 года Рыбы

Звезды советуют в августе проявлять инициативу — она принесет свои плоды. Смело начинайте новые проекты и поговорите с начальством о новых проектах. Обновите стиль, и к вам потянется противоположный пол, но не стоит забывать о своем здоровье. Проводите больше времени на свежем воздухе или отправляйтесь в отпуск.

Благоприятные дни: 2, 6, 12, 16, 22

Неблагоприятные дни: 1, 5, 13, 19, 24

Белта

 
Теги: знакомства
 
 
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Гороскоп на август 2019 года Овен Август станет удачным месяцем для Овнов в вопросах бизнеса и построения карьеры. Но личная жизнь не сулит...
 
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