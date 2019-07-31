С сегодняшнего дня в Беларуси вырастут пособия и пенсии

В связи с повышением размера бюджета прожиточного минимума, с 1 августа в Беларуси будут увеличены пенсии, пособия и иные социальные выплаты, зависящиеся БПМ.

Новый БПМ в среднем на душу населения с 1 августа составит 230,91 рубля, что на 6,89 рубля больше, чем норматив, действующий с 1 мая.

БПМ также устанавливается по основным социально-демографическим группам. Так, для трудоспособного населения он утвержден в размере 257,05 рубля, для пенсионеров — 176,75 рубля, студентов — 223,93 рубля, детей в возрасте до 3 лет — 147,18 рубля, детей в возрасте от 3 до 6 лет — 203,38 рубля, детей в возрасте от 6 до 18 лет — 250,19 рубля.

Также с в связи с изменением БПМ с 1 августа увеличиваются минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, а также доплаты к ним вырастут с 1 августа в среднем на 6,6%.

Что касается пособий, то государство также повышает их размер. В частности, пособие при рождении первого ребенка, которое составляет 10 БПМ, вырастет до 2309,1 рубля, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 3232,74 рубля.

Новые размеры БПМ будут действовать по 31 октября.