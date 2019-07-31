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С сегодняшнего дня в Беларуси вырастут пособия и пенсии
01.08.2019 10:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В связи с повышением размера бюджета прожиточного минимума, с 1 августа в Беларуси будут увеличены пенсии, пособия и иные социальные выплаты, зависящиеся БПМ.
Новый БПМ в среднем на душу населения с 1 августа
БПМ также устанавливается по основным социально-демографическим группам. Так, для трудоспособного населения он утвержден в размере 257,05 рубля, для пенсионеров — 176,75 рубля, студентов — 223,93 рубля, детей в возрасте до 3 лет — 147,18 рубля, детей в возрасте от 3 до 6 лет — 203,38 рубля, детей в возрасте от 6 до 18 лет — 250,19 рубля.
Также с в связи с изменением БПМ с 1 августа
Минимальные трудовые и социальные пенсии, а также доплаты к ним вырастут с 1 августа в среднем на 6,6%.
Что касается пособий, то государство также повышает их размер. В частности, пособие при рождении первого ребенка, которое составляет 10 БПМ, вырастет до 2309,1 рубля, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 3232,74 рубля.
Новые размеры БПМ будут действовать по 31 октября.
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В связи с повышением размера бюджета прожиточного минимума, с 1 августа в Беларуси будут увеличены пенсии, пособия и иные социальные выплаты, зависящиеся БПМ.
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