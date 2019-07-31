Стали известны сроки проведения школьных ярмарок в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Активные продажи товаров для учащихся стартуют в эти дни во всех районах Брестской области. Об этом сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

В Пинске школьная ярмарка развернется с 9 августа у городского центра культуры и творчества, а через неделю — по ул. Днепровской флотилии, на территории, прилегающей к магазину «Товары для женщин».

В целом торговые организации области планируют организовать более 100 школьных базаров и свыше 120 выставок-продаж и расширенных продаж, в том числе с демонстрацией товаров. Планируется проведение различных акций социальной направленности — продажа товаров в рассрочку, предоставление скидок, применение минимальных торговых надбавок.

Напомним, в Пинском районе организованы ярмарки «Школьный базар-2019»:

с 29 июля по 29 августа ярмарки проходят в Чухово, Погост-Загородском, Новом Дворе, Логишине, Молотковичах и Городище;

ярмарки проходят в Чухово, Погост-Загородском, Новом Дворе, Логишине, Молотковичах и Городище; с 29 по 31 августа школьные базары будут открыты в Чухово, Погост-Загородском, Новом Дворе, Логишине, Галево и Посеничах.