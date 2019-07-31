ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны сроки проведения школьных ярмарок в Пинске

01.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Стали известны сроки проведения школьных ярмарок в Пинске
Активные продажи товаров для учащихся стартуют в эти дни во всех районах Брестской области. Об этом сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

В Пинске школьная ярмарка развернется с 9 августа у городского центра культуры и творчества, а через неделю — по ул. Днепровской флотилии, на территории, прилегающей к магазину «Товары для женщин».

В целом торговые организации области планируют организовать более 100 школьных базаров и свыше 120 выставок-продаж и расширенных продаж, в том числе с демонстрацией товаров. Планируется проведение различных акций социальной направленности — продажа товаров в рассрочку, предоставление скидок, применение минимальных торговых надбавок.

Напомним, в Пинском районе организованы ярмарки «Школьный базар-2019»:

  • с 29 июля по 29 августа ярмарки проходят в Чухово, Погост-Загородском, Новом Дворе, Логишине, Молотковичах и Городище;
  • с 29 по 31 августа школьные базары будут открыты в Чухово, Погост-Загородском, Новом Дворе, Логишине, Галево и Посеничах.

По материалам БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Госинспекторы по пожарному надзору проверили палаточный лагерь на территории ДРОЦ «Свитанак»
Новости дня
Новости общества
 
Гороскоп на август 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • красивые недорогие сумки вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика