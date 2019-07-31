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Стали известны сроки проведения школьных ярмарок в Пинске
01.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинске школьная ярмарка развернется с 9 августа у городского центра культуры и творчества, а через неделю — по ул. Днепровской флотилии, на территории, прилегающей к магазину «Товары для женщин».
В целом торговые организации области планируют организовать более 100 школьных базаров и свыше 120 выставок-продаж и расширенных продаж, в том числе с демонстрацией товаров. Планируется проведение различных акций социальной направленности — продажа товаров в рассрочку, предоставление скидок, применение минимальных торговых надбавок.
Напомним, в Пинском районе организованы ярмарки «Школьный базар-2019»:
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