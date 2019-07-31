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На заводе в Гомеле, как и сто лет назад, рабочих на места созывает паровой гудок

01.08.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На гомельских предприятиях есть инженерные находки, которым больше ста лет. Так, вагоностроительный завод до сих пор пользуется паровым гудком, извещающим о начале рабочих смен, сообщает гомельский городской журнал «Белка».


В прежние времена таких гудков в Гомеле было несколько. Точно известно, что по ним согласовывали свой распорядок дня рабочие стеклозавода в Костюковке и станкостроительного завода имени С. Кирова. Действующий же гудок остался только на Гомельском ВСЗ. Сигналы звучат к началу и окончанию рабочих смен, обеденному перерыву.

— Устройство уникальное, нашему гудку больше ста лет, — рассказал заместитель директора ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» Виталий Панасюк. — С помощью специального парового устройства сигнал подается пять раз в сутки — в 7.00, 7.20, 11.30, 12.10 и 16.00. Установлен гудок на крыше, к нему подведен сжатый воздух из компрессорной станции. В действие его приводит современный смотритель — машинист компрессорных установок.


Сегодня заводской гудок пропускает 35 килограммов пара. В отличие от 16-ти в прошлом веке — это сила. И этой силой управляет молодая и хрупкая девушка Ольга Понамарева, машинист компрессорных установок.

Старожилы помнят времена, когда заводской гудок долго молчал. В 60-е развернулась кампания по борьбе с шумом, официально «наверху» объясняли это тем, что заводские сигналы мешают гражданам отдыхать. После продолжительного перерыва гудок на вагоностроительном заводе заработал. Возобновить традицию разрешили со ссылкой на уникальность традиции.

Механизм гудка настроен на определенную высоту звука, но, тем не менее, каждый раз гудок поет немного по-иному. Играет свою роль и температура пара, и умение мастера. Бывает, что у новичков гудок кашляет и сипит сорванным голосом. В пасмурную погоду он звучит глухо и тягуче, в жару — как-то со скрипом, хотя звук зависит не только от погоды, но и от мастерства и слуха людей, которые его подают.

В прошлом году эксклюзивный сигнал попал в финал городского конкурса брендов Гомеля.

 
Теги: Гомель
 
 
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В прежние времена таких гудков в Гомеле было несколько. Действующий же гудок остался только на Гомельском ВСЗ. Сигналы звучат к началу и окончанию рабочих смен,...
 
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