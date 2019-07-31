В Витебском приюте для бездомных животных - новый начальник

Источник материала: Tut.by

В августе Витебскому приюту для бездомных животных исполнится 8 лет. Отмечать праздник учреждение будет с новым начальником. Предыдущий — Наталья Зубова, уволилась . С 1 августа приют возглавила Алла Прасолова — в течение 5 лет она была здесь волонтером, пишет «Витебский курьер».



Алла Прасолова. Фото Саши Май

Более пяти лет Алла проводила в приюте практически все свободное время: выгуливала собак, убирала клетки, покупала продукты, инвентарь и лекарства. «В теме» и вся ее семья: муж и сын помогают на акциях, отвозят собак и котов на осмотр или операцию в ветклиники на своем авто, ремонтируют будки и вольеры.

Алла Прасолова — бессменный администратор групп приюта в соцсетях. Она с любовью фотографирует питомцев и пишет истории про них, поддерживает связь со СМИ, школами, вузами, предприятиями-спонсорами и организовывает благотворительные акции в пользу приюта.

Профессиональная деятельность Аллы не связана с животными. Она 30 лет отработала на Витебском заводе электроизмерительных приборов. После школы некоторое время трудилась на «Монолите» и училась на вечернем отделении в политехникуме. Затем поступила на третий курс Санкт-Петербургской государственной академии аэрокосмического приборостроения.

Когда приют временно остался без начальника, Алла решила пройти собеседование на эту должность.

— Я долго не могла принять окончательное решение, — рассказывает Алла Прасолова. — Очень важной для меня была огромная поддержка людей. Меня просили не бросать приют, потому что с приходом начальника, незнакомого с его работой, мог бы измениться статус учреждения: оно могло превратиться в пункт временного содержания, как в других городах.

Еще большую роль сыграла любовь не просто к животным, а именно к животным приюта. За 5 лет все наши «хвостики» мне уже как родные. Разрываться на работе и на волонтерстве было сложно, очень много времени и сил я тратила на приют. И я рискнула предложить на рассмотрение свою кандидатуру.

Знала, что теряю в зарплате и во времени (от дома до завода было 5 минут пешком), знала, что у меня появится огромное количество разных трудностей. Но у меня есть поддержка и в семье, и среди работников приюта, и среди знакомых. И я планирую продолжать дело, начатое предыдущим начальником Натальей Михайловной Зубовой. Спасибо ей за все, что она сделала для приюта, а сделала она очень много. Надеюсь на сотрудничество с ней.

В приюте, рассчитанном на 100−150 животных, сейчас размещается около 230 собак, 30 щенков, 25 котов. «Спецавтобаза города Витебска», которой подчиняется учреждение, выплачивает только заработную плату его работникам. Электричество, воду, продукты, медикаменты, инвентарь и другие расходы оплачиваются с благотворительного счета, на который перечисляют средства неравнодушные люди не только из Витебска, но и из других городов и стран.

Большую помощь оказывают школы, в которых нередко проходят акции в пользу приюта. Немало средств и продуктов удается собрать во время благотворительных мероприятий в городе. Помогают приюту КБ «Дисплей», некоторые другие организации, а также люди, которые привозят продукты, сухой корм, старые вещи на подстилки.

Витебск может гордиться единственным в республике учреждением, где не убивают животных.

— Важно сохранить этот статус, — считает Алла Прасолова. — Я надеюсь наладить еще более обширные связи со спонсорами, планирую проводить разноплановые мероприятия с организациями, учебными учреждениями, СМИ. Менять в структуре приюта ничего глобально не планирую. Есть планы по улучшению работы и идеи на перспективу, но пока о них говорить рано.

Новый руководитель приглашает всех на день рождения приюта, который здесь отметят 17 августа:

— Обещаю обширную программу, интересную для всех. Праздник пройдет на территории учреждения по адресу: Старобабиновичский тракт, 29. Более подробная информация станет известна позже.