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Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран

01.08.2019 11:18 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран, а также выявлять определенных лиц в местах массового скопления людей. Наличие соответствующих функций предусмотрено постановлением Министерства внутренних дел от 2 июля 2019 года №181 "О единых технических требованиях к программному обеспечению видеоаналитики", которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Республиканская система мониторинга общественной безопасности создается в Беларуси с 2017 года. Она объединит на одной платформе камеры видеонаблюдения, датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и другие специальные детекторы, каналы связи, центр обработки данных, а также иные системы и информационные ресурсы. В составе системы мониторинга будет функционировать и программное обеспечение видеоаналитики. По мнению правоохранителей, в совокупности новации позволят более оперативно выявлять и предотвращать угрозы общественной и национальной безопасности, передавая в соответствующие госорганы информацию о тех или иных событиях.

Постановление предусматривает наличие в программном обеспечении видеоаналитики модуля автоматического распознавания регистрационных знаков транспортных средств. Он должен позволять распознавать белорусские автомобильные номера, а также регистрационные знаки России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Болгарии, Румынии, Германии, Словении и Словакии.

Будет формироваться база данных распознанных регистрационных знаков с сохранением сопутствующей информации о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения, а также ссылок на видеофрагмент. В ПО видеоаналитики будет модуль фотовидеофиксации дорожной обстановки, в том числе позволяющий провести мониторинг состояния транспортных потоков, фиксацию выездов на встречные полосы и движения в запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение требований.

Указан в документе и модуль автоматического распознавания лиц. Согласно описанным требованиям он должен позволять обнаруживать, определять и распознавать лица в видеопотоке в режиме реального времени. Предусматривается поиск похожих людей по фотографии как из базы данных, так и полученной с камеры видеонаблюдения. Прописано и одновременное распознавание нескольких субъектов в режиме реального времени в видеопотоке, выявление определенных лиц (заданных объектов поиска) в местах массового скопления людей, совместная работа с базой данных и сопоставление лиц по белым и черным спискам, определение пребывания (перемещения) объекта в зоне, указанной пользователем.

Единые технические требования к программному обеспечению видеоаналитики предусматривают возможность установления различных прав и уровней доступа к системам видеонаблюдения, подключенным к республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Прописана и возможность работы с архивом данных не менее чем за 30 суток.

Постановление основывается на указе Президента Беларуси от 25 мая 2017 года №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности". Оно вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, пользоваться системой мониторинга будут подразделения правоохранительного блока страны. Это позволит эффективнее обеспечивать экономическую, пограничную и информационную безопасность государства, заниматься оперативно-разыскной деятельностью, предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, противодействовать незаконной миграции, выявлять и пресекать террористическую и другую экстремистскую деятельность, контрабанду, а также защищать людей и объекты. Система мониторинга обеспечит органам внутренних дел круглосуточное наблюдение за обстановкой в местах массового пребывания людей, а также своевременное реагирование на противоправные деяния. Повысится эффективность использования сил и средств, что позволит минимизировать их наличие в общественных местах, а также усовершенствовать работу по охране общественного порядка, раскрытию преступлений и розыску преступников.

Интенсивная работа по внедрению видеонаблюдения в Беларуси началась с конца 2013 года после принятия соответствующего указа. Начиная с 2014 года количество раскрытых с помощью камер видеонаблюдения преступлений постоянно растет, сейчас их число составляет около 2 тыс. в год.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран, а также выявлять определенных лиц в...
 
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