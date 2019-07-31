Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 2 августа

Источник материала: БелТА

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем она повысится до 15-21 градуса.-0-

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