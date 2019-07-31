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Браконьер в Ушачском районе нанес ущерб природе почти на 6,5 тысячи рублей

01.08.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Ушачского района обвиняют в незаконной добыче рыбы в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура.

41-летний мужчина ловил рыбу на озере Паульское. Делал он это в период запрета на лов, используя запрещенную для любительского рыболовства сеть и запрещенным способом — путем захода в воду. Таким образом он добыл 69 рыб — судака, окуня, густеры, красноперки и плотвы.

Рыбалка происходила 27 мая. А, по законодательству, лов судака запрещен с 15 апреля по 30 мая.

Браконьер причинил ущерб природе в особо крупном размере — на сумму 6,4 тысячи рублей.

Уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы направлено в суд Ушачского района.

 
 
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Мужчина добыл 69 особей судака, окуня, густеры, красноперки и плотвы.
 
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