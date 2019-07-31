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Товаровед ломбарда в Солигорске принимала несуществующие ценности якобы от клиентов, а деньги присваивала
01.08.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Товаровед одного из ломбардов Солигорска заполняла фиктивные залоговые билеты на клиентов, а деньги присваивала. Как
По данным следствия, 24-летняя женщина в период времени с декабря 2018 года по апрель 2019 года работала товароведом в ломбарде и являлась материально ответственным лицом. По роду своей деятельности она имела доступ к программе предприятия с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия или цифровую технику. Товаровед заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные клиентами вымышленные изделия и сумму. Потом она производила расчет согласно установленным правилам и брала из кассы денежные средства. Таким образом она присвоила 10,6 тысячи рублей, которые потратила на личные нужды.
Факт противоправной деятельности был выявлен руководством общества после инвентаризации товарно-материальных ценностей и наличных денежных средств. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Женщина дала признательные показания, рассказала следователям алгоритм противоправных действий. Причиненный ущерб возместила. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Товаровед ломбарда в Солигорске принимала несуществующие ценности якобы от клиентов, а деньги присваивала
По роду своей деятельности она имела доступ к программе предприятия с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия или цифровую технику.
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