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Все на школьный базар

01.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня на рынке райпо все желающие могут купить необходимое к школе, а также приобрести школьный товар возле магазина «Олимп» по улице Головачева.

Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар
Все на школьный базар

 

 
 
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Сегодня на рынке райпо все желающие могут купить необходимое к школе, а также приобрести школьный товар возле магазина "Олимп" по улице Головачева. ......
 
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