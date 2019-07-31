Сегодня на рынке райпо все желающие могут купить необходимое к школе, а также приобрести школьный товар возле магазина «Олимп» по улице Головачева.
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Все на школьный базар
01.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Сегодня на рынке райпо все желающие могут купить необходимое к школе, а также приобрести школьный товар возле магазина «Олимп» по улице Головачева.
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Сегодня на рынке райпо все желающие могут купить необходимое к школе, а также приобрести школьный товар возле магазина "Олимп" по улице Головачева. ......
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