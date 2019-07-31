На водоеме у Косичей разрешили купаться всем, а на городских пляжах - только взрослым

Источник материала: Tut.by

Результаты проб воды в водоемах Бреста и Брестского района опубликовал зональный центр гигиены и эпидемиологии.





Пробы воды из водоема зоны отдыха в районе деревни Большие Косичи ООО «ПроВи» соответствуют по микробиологическим показателям. Купание детей и взрослых там возобновлено.

По состоянию на 30 июля продолжается ограничение купания детей на пляжах «Центральный» (правый и левый берег реки Мухавец), «Восток», «Красный двор».