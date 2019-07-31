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На водоеме у Косичей разрешили купаться всем, а на городских пляжах - только взрослым

01.08.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Результаты проб воды в водоемах Бреста и Брестского района опубликовал зональный центр гигиены и эпидемиологии.


Пробы воды из водоема зоны отдыха в районе деревни Большие Косичи ООО «ПроВи» соответствуют по микробиологическим показателям. Купание детей и взрослых там возобновлено.

По состоянию на 30 июля продолжается ограничение купания детей на пляжах «Центральный» (правый и левый берег реки Мухавец), «Восток», «Красный двор».

 
Теги: Брест
 
 
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Пробы воды из водоема зоны отдыха в районе деревни Большие Косичи ООО «ПроВи» соответствуют по микробиологическим показателям.
 
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