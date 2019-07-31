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На водоеме у Косичей разрешили купаться всем, а на городских пляжах - только взрослым
01.08.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Результаты проб воды в водоемах Бреста и Брестского района
Пробы воды из водоема зоны отдыха в районе деревни Большие Косичи ООО «ПроВи» соответствуют по микробиологическим показателям. Купание детей и взрослых там возобновлено.
По состоянию на 30 июля продолжается ограничение купания детей на пляжах «Центральный» (правый и левый берег реки Мухавец), «Восток», «Красный двор».
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Пробы воды из водоема зоны отдыха в районе деревни Большие Косичи ООО «ПроВи» соответствуют по микробиологическим показателям.
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