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Ретрошорты, в которых #файна: "Аливария" и Symbal.by показали модную коллекцию к предстоящему А-Fest

01.08.2019 12:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В лимитированной коллекции по мотивам олдскульных фотографий родителей и британских рокеров – 10 моделей шортов унисекс с надписями на белорусском языке, которые одинаково стильно смотрятся на девушках и парнях. Приобрести экстремально короткие шорты, больше похожие на трусы, можно в магазине Symbal.by или 10 августа на A-Fest в Лошицком парке.

Такая необычная коллаборация пивного бренда "Аливария" и Symbal.by стала возможна благодаря новому A-Fest, который в этом году пройдет в духе "старой школы". Лимитированная коллекция — это подсказка гостям, что и как надеть, чтобы быть в теме феста. Комбинировать трусы предлагают с белой майкой без рукавов, легкими светлыми кедами и очками-авиаторами.

Ретротрусы доступны в четырех европейских размерах S, M, L и XL. Модели отличаются друг от друга эмоциональными принтами "A-Fest — гэта…", которые показывают, какие эмоции дарит фестиваль его гостям каждый год. Для одних A-Fest — это #трушна, #топчык, #агонь и #чызарп. Для других — #олдскул или #маладосць, когда все кажется #iзi. А кто-то выбирает фест ради друзей, с которыми #файна и #стылёва танцевать весь день.

Коллекция уже поступила в продажу. Приобрести можно в магазине Symbal.by на пр-те Машерова, 18 в Минске или через сайт symbal.by с доставкой в любую точку мира. Стоят такие олдскульные трусы 35 рублей, однако их можно получить и бесплатно, если поделиться в Instagram фотографиями с прошлогодних фестивалей. Свой пост следует начать с фразы "A-Fest — гэта…", а завершить его хештегом #афэст2019. Авторов десяти самых драйвовых фотографий наградят ретротрусами 10 августа в Лошицком парке. Подробные правила участия в конкурсе можно посмотреть по ссылке.

A-Fest пройдет в Минске уже в четвертый раз. В этом году он посвящен 155-летию пивоваренной компании "Аливария". Хедлайнерами станут K-Maro, "Бумбокс" и Nizkiz. Олдскульный дресс-код носит только рекомендательный характер. Как и в предыдущие годы, вход на A-Fest свободный.

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Теги: Минск
 
 
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В лимитированной коллекции по мотивам олдскульных фотографий родителей и британских рокеров – 10 моделей шортов унисекс с надписями на белорусском языке,...
 
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