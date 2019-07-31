ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более теплая погода ожидается в Беларуси во второй половине августа

01.08.2019 12:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Более теплая погода ожидается в Беларуси во второй половине августа
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более теплая погода ожидается в Беларуси во второй половине августа, в отдельные дни по югу страны максимальная температура может достигнуть 30 градусов тепла и выше. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист отметил, что в конце июля и начале августа в Беларуси установилась довольно прохладная для этого времени погода. "Сейчас фон среднесуточных температур за прошедшие сутки на 2-8 градусов ниже климатической нормы на большей части страны. Только по юго-западу республики, преимущественно в Брестской области, температурный фон находится близко к климатической норме, - сказал Александр Беганский. - Что касается прогнозов, то первая декада августа ожидается с довольно неустойчивой погодой. Определяющее влияние будут оказывать атмосферные фронты и поступающие воздушные массы с северных районов Европы. Ожидается пониженный в большинстве дней температурный фон и значительное количество осадков. Лишь только во второй половине декады, особенно в юго-западных районах, ожидается повышение температурного фона и несколько меньшее количество осадков".

По его словам, днем 6-7 августа на большей части страны температура составит 20-26 градусов тепла, на юго-западе - 27-29 градусов. "Вторая половина августа прогнозируется более теплой. В отдельные дни по югу ожидается, что максимальная температура может достигнуть отметок плюс 30 градусов и выше. Но вместе с тем сохранится неустойчивый характер погоды в плане осадков. Дожди ожидаются локальные при сопровождении гроз. Местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра", - проинформировал Александр Беганский. В большинстве дней второй половины августа максимальные температуры ожидаются в пределах от 20 до 27 градусов тепла.

Грозы наиболее вероятны в середине месяца.

"В целом при среднемесячной температуре в августе от плюс 17 до 19 градусов по стране месячная температура ожидается в пределах средних многолетних значений. Количество осадков прогнозируется близким к климатической норме. Она для августа составляет 55-83 мм. В отдельных районах количество осадков может быть ниже", - сообщил специалист.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более теплая погода ожидается в Беларуси во второй половине августа, в отдельные дни по югу страны максимальная температура может...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ретрошорты, в которых #файна: "Аливария" и Symbal.by показали модную коллекцию к предстоящему А-Fest
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика