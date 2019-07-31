В Лельчицах каппер уговорил продавца киоска принимать ставки в долг - ущерб более 17 тыс. рублей

Источник материала: Tut.by

Продавец киоска РУП «Белсоюзпечать» в Лельчицах поверила клиенту и стала принимать ставки на интерактивные игры без своевременной оплаты. В результате, через электронный терминал «бесплатно» прошли многочисленные операции на сумму 17 тысяч 600 рублей. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

— Об ущербе стало известно, когда работник киоска уходила в декретный отпуск. При приеме-передаче дел ревизионная комиссия выявила нарушения, о которых сообщила правоохранителям. Проводилась проверка, и соответствующие материалы были направлены в следственные органы, — рассказали в Лельчицком РОВД.

По сведениям оперативников, 30-летний мужчина регулярно делал ставки, в том числе крупные. При этом до определенного момента проблемы с оплатой услуг у него не возникали.

Предполагается, что финансовая стабильность мужчины, включая крупные выигрыши, подкупила 34-летнего продавца, и в последующем по просьбе клиента она начала принимать ставки «на вексель». Мужчина обещал вернуть деньги в кассу, как только лотерея окажется выигрышной. Однако этого так и не произошло, несмотря на наличие удачных ставок.

В итоге через электронный терминал «бесплатно» прошли многочисленные операции на сумму 17 тысяч 600 рублей.

В отношении мужчины Лельчицким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК Беларуси (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное в крупном размере).

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.