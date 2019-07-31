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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минтруда и соцзащиты совместно с Минстройархитектуры и рядом других министерств разрабатывает проект указа, он уже вот-вот на выходе. Предполагается, что досрочно можно будет использовать средства, в том числе на строительство. Это поддержано многими заинтересованными", - рассказал Александр Авраменко.

Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов обратил внимание, что при строительстве многодетных кредитуется площадь из расчета 20 кв.м на человека. Например, в семье двое родителей и четыре ребенка, всего 6 человек - значит, кредитуется 120 кв.м жилья. Однако не всегда квартира может быть именно такой площади, она может быть и на 10 кв.м больше. "Поэтому сейчас прорабатывается возможность использования материнского капитала для жилищного строительства, в том числе для покрытия названной разницы. Это даст людям возможность построить жилье, это хороший момент", - сказал Александр Кручанов.-0-