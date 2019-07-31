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МВД предлагает ужесточить ответственность за торговлю детьми - до 20 лет лишения свободы
01.08.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 2000 года более 5700 белорусов стали жертвами торговли людьми, в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации — более 5100 случаев, на втором месте трудовая эксплуатация — 635 случаев, также правоохранители зафиксировали три случая изъятия органов и тканей. Жертвами сексуальной эксплуатации чаще всего становятся женщины и дети.
МВД предлагает внести в Уголовный кодекс новую статью — торговля детьми, и установить ответственность до 20 лет лишения свободы. Об этом в ходе онлайн-конференции на
Белорусские женщины попадают в сексуальное рабство в Западную Европу, страны Ближнего Востока, некоторые регионы России. На территории нашей страны также были случаи вовлечения людей в трудовое и сексуальное рабство, пострадавшие — граждане Украины, России, Молдовы, Вьетнама.
Владимир Емельянов отметил, что МВД совместно с другими заинтересованными органами разработало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Ожидается, что в апреле 2020 года документ поступит на рассмотрение в парламент. Предлагается внести в УК новую статью — торговля детьми, в том числе, для соответствия международным нормам, и установить наказание — до 20 лет лишения свободы. Сейчас в УК существует статья «торговля людьми» с квалифицирующим признаком «в отношении заведомо несовершеннолетнего» (ч.2 ст. 181 УК — до 12 лет лишения свободы).
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Жертвами сексуальной эксплуатации чаще всего становятся женщины и дети.
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