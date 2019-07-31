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МВД предлагает ужесточить ответственность за торговлю детьми - до 20 лет лишения свободы

01.08.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2000 года более 5700 белорусов стали жертвами торговли людьми, в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации — более 5100 случаев, на втором месте трудовая эксплуатация — 635 случаев, также правоохранители зафиксировали три случая изъятия органов и тканей. Жертвами сексуальной эксплуатации чаще всего становятся женщины и дети.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

МВД предлагает внести в Уголовный кодекс новую статью — торговля детьми, и установить ответственность до 20 лет лишения свободы. Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании заявил замначальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Владимир Емельянов. По его словам, в этом году установлено 50 преступлений по факту торговли людьми, из них 40 — сексуальная эксплуатация, 10 — трудовая. Жертвами стали 62 человека. Пик таких преступлений пришелся на 2005−2006 годы, тогда правоохранители устанавливали больше тысячи потерпевших.

Белорусские женщины попадают в сексуальное рабство в Западную Европу, страны Ближнего Востока, некоторые регионы России. На территории нашей страны также были случаи вовлечения людей в трудовое и сексуальное рабство, пострадавшие — граждане Украины, России, Молдовы, Вьетнама.

Владимир Емельянов отметил, что МВД совместно с другими заинтересованными органами разработало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Ожидается, что в апреле 2020 года документ поступит на рассмотрение в парламент. Предлагается внести в УК новую статью — торговля детьми, в том числе, для соответствия международным нормам, и установить наказание — до 20 лет лишения свободы. Сейчас в УК существует статья «торговля людьми» с квалифицирующим признаком «в отношении заведомо несовершеннолетнего» (ч.2 ст. 181 УК — до 12 лет лишения свободы).

Если вы планируете отправиться за границу, позаботьтесь о вашей безопасности еще до отъезда. Задать вопросы по выезду и пребыванию на территории другой страны можно, обратившись на короткий номер 113 (для бесплатных звонков со стационарных телефонов на территории Беларуси), на короткий номер 7113 для звонков с мобильного телефона, на электронную почту consultation@lastrada.by.

 
 
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Жертвами сексуальной эксплуатации чаще всего становятся женщины и дети.
 
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