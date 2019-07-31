Олимпиадники могли поступить в Беларуси без экзаменов, но выбрали российские вузы. Почему?

Источник материала: Tut.by

Пока одни корят себя за то, что не хватило 1−2 балла до поступления на бюджет, другие отказались от возможности без экзаменов стать студентом белорусского вуза. Если выиграть диплом на республиканском этапе олимпиады, то можно пройти без сдачи ЦТ на специальность с соответвующим профильным предметом. Например, призер олимпиады по биологии может вне конкурса стать студентом биологического факультета БГУ. Некоторые этим шансом пользуются . Но наши герои, выпускники Лицея БГУ, уверены: такая награда за приложенные усилия не соответствует амбициям тех, кто ее получает. По примеру друзей из Бобруйска , они тоже собираются в российские вузы.

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«Олимпиадный» предмет: история. Куда поступил: Высшая школа экономики, Москва.

— Где-то в 10-м классе я понял, что не хотел бы тратить еще четыре года в бакалавриате на изучение истории. К тому времени уже и так пару лет на это потратил: с восьмого класса я каждый год ходил на олимпиады и каждый раз брал дипломы. Но первую степень так и не покорил: получал дипломы только второй и третьей. Тем не менее, с ними все равно можно поступить на какой-либо исторический факультет, не сдавая ЦТ. Хотя «сотка» по истории Беларуси значительно облегчает поступление, например, на журфак или «Политологию» на юрфаке.

История за годы участия в олимпиаде мне порядком поднадоела: стал искать какие-то другие варианты для поступления. Как раз выбрал специальность «Политология». Но я бы туда просто не поступил! Во-первых, так сложилось, что тесты я пишу не очень хорошо. Например, в 10-м классе третий этап РТ по истории Беларуси я написал всего на 70 баллов, хотя у меня уже был диплом второй степени на республиканской олимпиаде. Во-вторых, на «Политологию» всего два бюджетных места , одно из которых уже было занято олимпиадником по обществоведению.

Стал искать что-то за границей. Такая же специальность в российской Высшей школе экономики входит в топ-50 в Европе — и это очень обрадовало. Нашел способ туда поступить — нужно принять участие в олимпиаде, где всего один тур. Регистрируешься до октября 11-го класса, делаешь задания в том же месяце и ждешь результатов, по которым либо тебя зачисляют на бюджет, либо дают скидку на платное обучение. Это узнаешь уже в декабре. Вариант платного я не рассматривал: во ВШЭ учиться дорого, и, скорее всего, мои родители бы просто не потянули. Мой результат позволил учиться на «Политологии» бесплатно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К тому же, ВШЭ уже 20 лет как в Болонском процессе. А пока белорусские вузы включатся в него на самом деле, наверное, еще 20 лет пройдет. Хочется надеяться, что я не прав. Отношение в нашей стране к людям со специальностями «политолог», «социолог» и подобными — неправильное. Многие почему-то думают, что если половина людей станет программистами, а половина — уйдет на завод, то это будет полезнее для экономики. Но это не так. Считаю, что человеку вообще нет смысла получать высшее образование «ради корочки»: возможно, ты занимаешь место того, кому оно действительно нужно. Мне нужно — я планирую учиться и дальше, образование должно быть непрерывным всю жизнь.

Родители не сразу поняли, что я поступил. Это было так. Я позвонил, сказал: «Так, я пошел на олимпиаду». Потом позвонил еще раз: «Ну вроде решил олимпиаду». А через два месяца сказал: «Я поступил на бюджет». Но когда осознали факт, то, конечно, радовались. Отпускать детей всегда тяжело, но им было немного легче: я уже уезжал из Гомеля на учебу в Минск, когда поступил в лицей.

Олимпиада в 11-м классе мне нужна была, чтобы все-таки получить диплом первой степени, но попытка не увенчалась успехом. К моменту проведения олимпиады я уже знал, что поступил за границу. Возможно, поэтому расслабился, что и повлияло на результат.

ЦТ я тоже сдавал, довольно классческий набор: русский, математика, английский и обществоведение. Сделал это для того, чтобы понять, насколько мои знания соответствуют общей образовательной программе Беларуси. А еще сейчас сертификаты действуют два года — решил на всякий случай перестраховаться. Вдруг что-то пойдет не так, и в следующем году придется вернуться в Беларусь, чтобы поступать здесь?

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«Олимпиадный» предмет: химия. Куда поступил: Российский технологический университет, Москва.

— На республиканском этапе олимпиады по химии я получил диплом 3-й степени. В итоговом зачете это 17-е место. Наличие диплома дает возможность поступить без сдачи ЦТ в множество университетов, связанных с химией. Например, тот же химический факультет БГУ, некоторые специальности БГТУ и прочие. А также если учащийся любит биологию и ему нравится медицина, диплом дает поступление в медицинские университеты нашей страны. Тоже без ЦТ. Выбор широкий.

Участвовать в олимпиадах я начал еще в 7-м классе. Тогда я учился в седьмой гимназии Минска. Когда началось введение в химию и ознакомление с новыми терминами и понятиями, у меня появилось много вопросов в новом предмете. Для лучшего понимания я начал читать дополнительную литературу. После этого результаты пошли в гору — и моя учительница предложила мне поучаствовать в районной олимпиаде. Результат был скромным, всего 10-е место в Партизанском районе. Несмотря на низкий результат, я к химии не охладел и продолжил ее углубленно изучать. В 8-м классе я занял второе место в Минске (спасибо Людмиле Павловне Голод), а уже в 9-м классе я добрался до республиканского этапа, взял там шестое место и решил пойти в Лицей БГУ за новыми вызовами и яркими эмоциями. Там я продолжил заниматься химией.

В начале 11-го класса возник вопрос: «Куда поступать?» На тот момент меня интересовали нанотехнологии, и после долгих поисков я решил поступить в Российский технологический университет, а точнее в институт тонких химических технологий . Выбрал его по нескольким причинам. Во-первых, обучение там проходит на родном мне русском языке. Во-вторых, институт дает такие знания и возможности, которые белорусские вузы (к сожалению) дать не могут. В РТУ очень углубленно изучается тема наноматериалов и связанное с этим, у нас же эта тема идет, скорее, на ознакомительном уровне. И, в-третьих, я знаю, что россияне относятся к белорусам очень дружественно. Это будет положительно сказываться на атмосфере во время моего проживания в Москве.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дальше вопрос уже стоял по-другому. Как туда поступить? Варианта было три: сдавать ЕГЭ и поступать по общему конкурсу, поучаствовать в российских университетских олимпиадах (к примеру, в Ломоносовской олимпиаде) или пойти в посольство Российской Федерации и попытаться получить квоту через программу Russia Study. Я воспользовался сразу двумя вариантами, последними.

В обоих случаях результат был положительным: я получил квоту через Russia Study и диплом 1-й степени на Ломоносовкой олимпиаде . На успешное участие в ней очень сильно повлияла подготовка к республиканской олимпиаде по химии в нашей стране. В итоге я и поступил, и взял диплом в 11-м классе — закончил мою олимпиадную «карьеру» на хорошей ноте. Учиться в университете я буду на «бюджете». Стипендия будет, но мне отдельно надо оплачивать проживание в общежитии.

ЦТ я не сдавал, потому что уже в апреле знал что поступил. Но я надеюсь, что получу новые и передовые знания в области нанотехнологий, а затем в будущем вернусь в Беларусь и постараюсь использовать полученный опыт именно в нашей республике. Пока планы такие. Считаю, что высшее образование обязательно: сейчас везде при приеме на работу его требуют. А если серьезно, то только высшее образование даст глубокие знания.

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«Олимпиадный» предмет: математика. Куда поступил: Высшая школа экономики, Москва.

— Участвую в олимпиадах по математике я с 7-го класса. Уже в первый год взял диплом на областной олимпиаде. С 8-го класса уже брал дипломы на республиканском этапе. В 11-м классе я получил диплом второй степени. Он дает право поступить в любой университет нашей страны, где математика — профильный предмет. Но фишка в том, что такие дипломы принимают не только университеты нашей страны.

Я подался на факультет прикладной математики и информатики в Высшую школу экономики. Достаточно было предъявить дипломы прошлых годов (9-го и 10-го класса) — там у меня были дипломы первой степени. А вообще олимпиадные дипломы могут помочь при поступлении в вузы, где не столько требуют результаты твоих экзаменов, сколько твое портфолио. Так что этот диплом — очень полезная штука.

Олимпиада в 11-м классе для меня уже казалась достаточно простой, и не пришлось тратить много времени и сил для подготовки к ней. Пошел на нее еще и затем, что в выпускном классе больше шансов после республиканского тура попасть на Международную олимпиаду (IMO). Это грандиозное мероприятие для олимпиадной математики. Я туда попал, но на самой олимпиаде налажал. Возможно, сильно расслабился или не повезло.

Мысль о поступлении за границу были и раньше, я уже было готовился, но подумал, что будет трудно финансово. И тут нашел крутые программы бакалавриата в России. Хотя можно и в Польше отучиться, еще и с немаленькой стипендией. Для поступления даже польский знать не нужно, достаточно пройти конкурс по портфолио, в нем очень сильно влияют достижения в олимпиадной математике.



Фото: Chris Liverani / Unsplash

Родители были больше за то, чтобы я поехал в Польшу, однако я решил, что лучше подойдет для меня «вышка». Там мне очень понравилась сама программа. Из рассказов друзей, которые учатся там и по всяким отзывам сделал вывод, что мне все отлично подходит. Мало ненужных предметов. Но при этом программа очень расширенная, по рассказам — намного лучше чем в БГУ (именно по программированию). Например, после нашего факультета прикладной математики ребята потом идут в Школу анализа данных Яндекса. После ВШЭ так делает мало кто: хватает вузовских знаний.

Еще один большой плюс, что пар немного. На неделе может быть три-четыре выходных — есть время, чтобы заниматься самостоятельно. Такой подход к получению образования мне очень нравится. Изучать многие вещи самостоятельно — это круто.

В сфере математики (как и программирования) ты все время будешь учиться. Важно, чтобы университет давал тебе не все знания, которые только можно (это практически невозможно), а точки опоры, от которых уже намного быстрее можно будет изучать то, над чем работаешь. Хочу закончить бакалавра, по возможности работать на последних курсах и после тоже поработать, чтобы накопить на магистратуру за рубежом. Да, магистратуру я планирую пройти не у нас и не в России.