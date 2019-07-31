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Суд не стал штрафовать жильцов дома в Гомеле за оставленный на лестничной площадке велосипед
01.08.2019 13:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Семью, которая оставила на лестничной площадке в Гомеле детский велосипед и за это получила протокол об административном правонарушении и повестку в суд, решили не наказывать,
Напомним, в июле семье из Гомеля
Согласно протоколу, который составили в местном ЖЭУ, «квартиры «произвела загромождение лестничной площадки подъезда, в котором проживает, принадлежащим ей детским велосипедом, чем нарушила п.п.16.6 п. 16 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений».
Суд же Новобелицкого района Гомеля дело об административном правонарушении прекратил дело ввиду отсутствия состава административного правонарушения.
— Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, а также с учетом имеющихся в материалах дела фотографий, пришел к выводу, что детский велосипед имеет незначительные размеры, крупногабаритным предметом не является, в месте общего пользования жилого дома расположен таким образом, что не препятствует свободному проходу жильцов. Следовательно нарушений не установлено и состава административного правонарушения нет, — сообщили в суде Новобелицкого района.
Здесь также рассказали, что только за июнь и июль рассмотрели 52 аналогичных дела дела. Из них 11 — прекращено ввиду отсутствия в действиях состава административного правонарушения; 14 — в связи с малозначительностью совершенного правонарушения; 1 — в связи с недоказанностью виновности в совершении правонарушения.
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Семью, которая оставила на лестничной площадке в Гомеле детский велосипед и за это получила протокол об административном правонарушении и повестку в суд, решили...
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