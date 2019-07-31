Суд не стал штрафовать жильцов дома в Гомеле за оставленный на лестничной площадке велосипед

Источник материала: Tut.by

Семью, которая оставила на лестничной площадке в Гомеле детский велосипед и за это получила протокол об административном правонарушении и повестку в суд, решили не наказывать, сообщили в Верховном суде.



Фото носит иллюстративный характер

Напомним, в июле семье из Гомеля пришла повестка с требованием явиться в суд. Оказалось, что на них составлен административный протокол за оставленный в подъезде детский трехколесный велосипед.

Согласно протоколу, который составили в местном ЖЭУ, «квартиры «произвела загромождение лестничной площадки подъезда, в котором проживает, принадлежащим ей детским велосипедом, чем нарушила п.п.16.6 п. 16 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений».

Суд же Новобелицкого района Гомеля дело об административном правонарушении прекратил дело ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

— Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, а также с учетом имеющихся в материалах дела фотографий, пришел к выводу, что детский велосипед имеет незначительные размеры, крупногабаритным предметом не является, в месте общего пользования жилого дома расположен таким образом, что не препятствует свободному проходу жильцов. Следовательно нарушений не установлено и состава административного правонарушения нет, — сообщили в суде Новобелицкого района.

Здесь также рассказали, что только за июнь и июль рассмотрели 52 аналогичных дела дела. Из них 11 — прекращено ввиду отсутствия в действиях состава административного правонарушения; 14 — в связи с малозначительностью совершенного правонарушения; 1 — в связи с недоказанностью виновности в совершении правонарушения.