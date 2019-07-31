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Житель Тюмени пытался проехать из Бреста в Евросоюз под вагоном грузового поезда
01.08.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 июля в пункте пропуска «Буг» пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу на грузовом поезде,
Нарушителя нашли под вагоном грузового состава сообщением «Брест — Малашевичи».
С собой у жителя Тюмени были только паспорт и сменные вещи. Пограничникам он признался, что хотел незаконно пробраться в Евросоюз в поиске лучших условий жизни.
На него составили административный материал за незаконное пересечение границы и нарушение режима в пункте пропуска. Ему грозят штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.
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С собой у жителя Тюмени были только паспорт и сменные вещи. Пограничникам он признался, что хотел незаконно пробраться в Евросоющ в поиске лучших условий жизни.
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