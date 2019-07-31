Борисовчане не подкачали

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Участники стартовали в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Велосипедный тур прошел по маршруту: НДЦ «Зубренок» – курортный поселок Нарочь – памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны на Мядельщине.

Общая протяженность маршрута составила 34 км. В велосипедном туре приняли участие представители Борисовского района: председатель районного Совета депутатов П.В. Навицкий, руководители и сотрудники структурных подразделений райисполкома: главный врач УЗ «Борисовская центральная районная больница» А.А. Дрозд, начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома А.А. Жежа, главный специалист отдела спорта и туризма райисполкома О.В. Мостова, главный государственный налоговый инспектор управления оперативных мероприятий ИМНС по Борисовскому району Ю.Н. Фадеева, специалист по кадрам УП «Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая» В.Ю. Перкова, специалист СЗАО «БЕЛДЖИ» Л.И. Борисенок, тренер-администратор ООО «Волейбольный клуб» А.В. Сытов и другие.

После велосипедного тура команды районов приняли участие в спортивных конкурсах. В состязаниях по парковому волейболу команда Борисовского района в составе В.Ю. Перковой, В.Е. Артюха, М.А. Кононова, А.Ю. Гриба заняла первое место. В гиревом спорте второй результат показал борисовчанин Л.И. Борисенок.

Призеры награждены Почетными грамотами и медалями.

Наш корр.