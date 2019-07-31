Внедрение биотехнологий позволит вывести сельское хозяйство на новый уровень

Источник материала: Единство

«На начальном этапе был скептицизм, и он был уместен. Но сегодня мы говорим о производстве готовой продукции, о том, что эта продукция даст толчок в развитии сельхозпроизводства», – сказал Анатолий Хотько. Когда речь заходит о внедрении новых, прорывных технологий, принято говорить, что это шаг вперед. В случае с этим проектом, по мнению министра, можно с уверенностью утверждать, что отрасль делает «не один, а сразу много больших шагов вперед».

В настоящее время полным ходом идут строительные работы на площадке в Пуховичском районе.

Планируется, что в следующем году здесь будет введен в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, а в 2021-м предприятие заработает по всей технологической цепочке. Вместе с тем Глава государства, заслушав доклад о ходе реализации проекта, обратил внимание на необходимость комплексного подхода, предварительной подготовки.

Речь шла о том, чтобы заранее побеспокоиться о наличии достаточной сырьевой базы, предусмотреть рынки сбыта, организовать научное сопровождение отрасли и целевое обучение специалистов.

Что касается обеспеченности кадрами, министр проинформировал, что уже ведется их обучение за рубежом, а для закрепления на местах строится жилье в поселке Дружный Пуховичского района. «Мы рассматриваем этот проект не просто как производство готового продукта, а как возможность дальнейшего участия в производстве зерна, оказания сельхозпроизводителям на договорных условиях консультационных услуг», – пояснил Анатолий Хотько. Предполагается, что специалисты биотехнологической отрасли будут оказывать консультативную поддержку сельхозорганизациям. С их помощью планируется проанализировать качество комбикормов в целом по стране.

Для реализации проекта привлечены кредитные средства Китая на довольно комфортных условиях, законтрактовано оборудование ведущих мировых брендов.