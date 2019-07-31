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Униформисты из Борисова приняли участие в международном историческом фестивале

01.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В современном сражении приняли участие клубы военно-исторической реконструкции из Латвии, Литвы, Польши, Франции, Германии, России и Беларуси. На 5-м, юбилейном историческом празднике в составе 15-й пехотной дивизии под командованием полковника Александра Потоцкого побывали члены клуба военно-исторической реконструкции из Борисова – униформисты 50-й артиллерийской роты, Гренадерского графа Аракчеева полка, Витебского пехотного полка, Азовского пехотного полка, Днепровского пехотного полка, 13-й конно-артиллерийской роты – всего 50 человек. Об участии наших соотечественников в большом международном историческом фестивале корреспонденту «А» рассказал униформист Михаил Слепухо.
– Члены нашего клуба принимают участие в театрализованных военно-исторических реконструкциях уже более 15 лет. За это время мы побывали во многих странах Европы, объездили немало регионов России. Наряду с изучением истории мы самостоятельно занимаемся созданием костюмов, написанием сценариев реконструируемых событий, с удовольствием посещаем открытые тематические уроки в школах. Во время фестиваля в Латвии мы стали участниками главного события – реконструкции боя 1812-го года у Николаевских ворот, а вечером сходили на бал в стиле ампир, где вжились в роли кавалеров 19 века, потанцевали с дамами. Также в рамках фестиваля было организовано вечернее огненное шоу, парад участников клубов исторической реконструкции различных времен, концерт, торговля сувенирами и блюдами в духе 1812 года, награждение памятными знаками отличия, конференция по сохранению культурно-исторического наследия и развитию туризма в странах, где разворачивались события войны с Наполеоном. В Борисове также ежегодно проходят исторические реконструкции сражений 1812 года, но хотелось бы, чтобы эти мероприятия были еще более масштабными, поэтому мы стараемся не пропускать ни одну зарубежную реконструкцию – налаживаем международные культурные связи, приглашаем таких же поклонников истории к себе в гости для проведения театрализованных мероприятий. В ближайшее время снова отправимся в путь – поедем в Россию, куда нас пригласили принять участие в военно-исторической реконструкции боев под Вязьмой. Каждая историческая реконструкция – это большой праздник и для города, и для участников, и, конечно, для гостей, особенно детей, – рассказал М. Слепухо.

Наш корр.

 
 
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В латвийском Даугавпилсе прошел Международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург-1812».
 
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