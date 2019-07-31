Областные соревнования добровольных пожарных дружин прошли под Борисовом

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Соревнование состояло из 3-х этапов: преодоление стометровой полосы с препятствиями, боевое развертывание и тестирование. Участниками были команды, состоящие из членов действующих добровольных пожарных команд 24 предприятий и организаций области, которые прошли отбор в районных соревнованиях. Основной целью прошедших соревнований стало определение уровня профессиональной подготовки пожарных команд, а также совершенствование знаний и практических навыков пожарных добровольцев.

Победителем областных соревнований стала команда УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»Борисовского района. В шаге от победы была команда ОАО «Беларуськалий» Солигорскогорайона, которая заняла почетное второе место. Третье место заняла команда филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго» Пуховичского района.