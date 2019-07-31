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Из Бреста в Полоцк пройдет Всебелорусский крестный ход. За месяц паломники преодолеют 620 км

01.08.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 августа начнется Всебелорусский крестный ход из Бреста в Полоцк. Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 180-летию Полоцкого собора, воссоединившего белорусских униатов с православной церковью, сообщает БПЦ.


Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь

Из Бреста, после богослужения в Свято-Афанасиевском монастыре, примерно в 10.30 крестоходцы направятся в путь. Следующий крупный населенный пункт — Пружаны, куда пилигримы придут 5 августа.

Ожидается, что к 10 августа паломники придут в Успенский Жировичский монастырь в Слонимском районе Гродненской области.

В начале сентября верующие прибудут в Витебскую область — в Докшицы. 6 сентября паломники будут в Полоцке, где посетят Спасо-Евфросиниевский монастырь.

Общая протяженность пути — около 620 км. Крестоходцы пройдут их пешком (каждый день преодолевая от 10 до 35 км). На отдых и ночлег будут останавливаться в близлежащих поселках и деревнях.

Паломничество пройдет по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Организаторы крестного хода надеются, что он станет ежегодным.

Первый Всебелорусский крестный ход прошел в 2011 году и длился почти три месяца. В процессе шествия (1380 км) на разных отрезках состав участников менялся от 10 до 200 человек, а четыре крестоходца прошли весь путь без перерыва.

Подробности и маршрут крестного хода — по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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Паломники будут в пути больше месяца - со 2 августа по 6 сентября.
 
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