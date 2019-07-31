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Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья

01.08.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья

Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Минтруда и соцзащиты совместно с Минстройархитектуры и рядом других министерств разрабатывает проект указа, он уже вот-вот на выходе. Предполагается, что досрочно можно будет использовать средства, в том числе на строительство. Это поддержано многими заинтересованными», — рассказал Александр Авраменко.

Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов обратил внимание, что при строительстве многодетных кредитуется площадь из расчета 20 кв.м на человека. Например, в семье двое родителей и четыре ребенка, всего 6 человек — значит, кредитуется 120 кв.м жилья. Однако не всегда квартира может быть именно такой площади, она может быть и на 10 кв.м больше. «Поэтому сейчас прорабатывается возможность использования материнского капитала для жилищного строительства, в том числе для покрытия названной разницы. Это даст людям возможность построить жилье, это хороший момент», — сказал Александр Кручанов.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в I полугодии составила Br1053, с господдержкой — Br880

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования в целом по Беларуси за январь-июнь 2019 года составила Br1053, с использованием государственной поддержки — Br880. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья

«Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превышает среднюю заработную плату», — отметил Александр Авраменко.

В январе-июне в Беларуси построено 1 705 013 кв.м жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 635 741 кв.м, в том числе 439 052 кв.м для строящихся с господдержкой. Для многодетных семей построено 3049 квартир.

За 6 месяцев в стране построено 465 квартир социального пользования (23 838 кв.м). Введено в эксплуатацию 714 арендных квартир (41 005 кв.м).

По данным на 26 июля, с начала текущего года сумма открытых кредитных линий по указу от 4 июля 2017 года №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» составила Br421011,26 тыс. В 2019 году нужно ввести в эксплуатацию 304 дома, строящихся по указу №240.

Всего в 2019 году белорусские строители планируют возвести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой — 1 млн 60 тыс. кв.м. Для многодетных семей в 2019 году построят 960 тыс. кв.м жилья.

В Беларуси прорабатываются новые меры по строительству жилья для минчан в городах-спутниках

В Беларуси прорабатываются новые меры для строительства жилья для минчан в городах-спутниках, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья

«Новый документ будет направлен на то, чтобы более успешно развивать строительство в городах-спутниках», — отметил Александр Авраменко.

В частности, может быть расширен эксперимент со строительством дома для минских очередников в Смолевичах, который закреплен указом №103. Сейчас решается, на какие города будут распространяться новые правила — на некоторые или же на все города-спутники Минской области.

Представитель Минстройархитектуры обратил внимание, что для развития городов-спутников важно не только строительство жилья и инженерных коммуникаций, но и обеспечение рабочими местами, наличие школ и детских садов, поликлиник.

По предварительной информации, на 192 квартиры в экспериментальном доме в Смолевичах написали заявления 1,5 тыс. минских очередников, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов. Для желающих там построиться применяются нормы указа №240, касающегося выделения адресных субсидий на жилье независимо от даты постановки на учет.

В I полугодии в городах-спутниках в Минской области (Дзержинск, Фаниполь, Логойск, Заславль, Руденск, Смолевичи) ввели в строй 203 квартиры, в том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий — 124 квартиры. Больше всего жилья строится в Логойске и Смолевичах.

https://www.belta.by/

 
 
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