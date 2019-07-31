Старые холодильники кореличчан привели к пожарам

Источник материала: Полымя

В 2019 году в Кореличском районе два пожара произошли из-за короткого замыкания холодильников. При этом возраст электротехники исчислялся 10-15 годами. В результате сгорели не только сами бытовые приборы, но и значительно пострадало имущество. Что же делать, чтобы огненное ЧП обошло стороной, рассказывает исполняющий обязанности начальника Кореличской районной энергогазинспекции Александр Данивко.





— Холодильники, которые находятся в использовании более 10-15 лет, лучше заменить. Помимо того, что они представляют собой опасность как потенциальные источники пожара, еще и потребляют немало электроэнергии.

Посмотрим на статистику энергопотребления в семье. На долю холодильника приходится 27%, электроплиты — 21%, освещения — 18%, стиральной машины — 15%, телевизора, радио — 11%, другое — 8%. Таким образом, основным потребителем из бытовых приборов является холодильник. Поэтому хотелось бы дать несколько практических советов по правильному использованию холодильников.

❄ Удалять наледь. Холодильник будет работать эффективнее всего, если его механизм сможет максимально просто охлаждать продукты. Прежде всего, нужно постоянно удалять наледь, которая действует как изоляционный материал и очень плохо пропускает холод в камеры. Размораживать и мыть холодильник нужно раз в месяц, при этом не стоит счищать лед ножом или другими металлическими предметами, чтобы не повредить стенки.

❄ Не делать лишнюю работу. Холодильник не будет делать лишнюю работу, затрачивая лишнюю энергию, если вы не будете выпускать холодный и запускать теплый воздух, слишком надолго открывая дверцу. Не стоит ставить в холодильник горячие продукты, пусть они сначала охладятся до комнатной температуры. И разумеется, холодильник должен герметично закрываться, так что время от времени осматривайте уплотнитель на дверце. Даже небольшие зазоры могут увеличить энергозатраты на 20%-30%.

❄ По тем же причинам холодильник не стоит ставить рядом с батареей, плитой или на солнечной стороне кухни. Сложно охлаждать, когда нагреваешься: потребление энергии растет на 20%-30%. Терморегулятор лучше ставить на средний или низкий уровень, как правило, достаточно 3-5 градусов, а для морозилки — минус 18. Установив слишком низкую температуру, вы заставите холодильник переохлаждать продукты, затрачивая массу лишней энергии зря.

❄ Установка. Не закрывайте радиатор холодильника. Между задней стенкой холодильника и стеной комнаты должны оставаться 5-10 сантиметров, чтобы радиатор мог охлаждаться. Кроме того, рекомендуется ставить холодильник с небольшим (до 5°) наклоном назад и отрегулировать положение компрессора (моторчик внизу радиатора) так, чтобы при работе он как можно меньше шумел.