Какую помощь для подготовки ребёнка к школе можно получить от государства, рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома

Источник материала: Полымя

Какую помощь для подготовки ребенка к школе можно получить от государства? С таким вопросом в редакцию газеты «Полымя» обратилась жительница поселка Мир. На вопрос отвечает заместитель начальника отдела пенсий и социальных выплат управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Марина Найдина.





Если Вы являетесь малообеспеченной семьей и Ваш среднедушевой доход по объективным причинам ниже величины бюджета прожиточного минимума, то в соответствиі с Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2012 года № 41 «О государственной адресной социальной помощи» Вы имеете право обратиться по вопросу назначения Вашей семье государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия от одного до шести месяцев. Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена семьи (гражданина) составляет положительную разность между критерием нуждаемости и среднедушевым доходом семьи (гражданина).

Если Вы оказались по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, Вам может быть предоставлено единовременное социальное пособие при условии, что среднедушевой доход Вашей семьи не превышает 150% бюджета прожиточного минимума. Единовременное социальное пособие назначается семьям один раз в течение года. Размер единовременного социального пособия не превышает 10-кратного размера БПМ в среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении ГАСП.

Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного и (или) единовременного социального пособия предоставляется на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на оплату (полностью или частично) жилищно-коммунальных услуг.

К заявлению о назначении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий заявителем прилагается следующий пакет документов:

✅ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи, справка об освобождении — для лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

✅ свидетельство о рождении ребенка (для лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет);

✅ свидетельство об установлении отцовства (для женщин, родивших детей вне брака в случае, если отцовство установлено);

✅ свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);

✅ копия решения суда о расторжении брака или свидетельство о расторжении брака (для лиц, расторгнувших брак);

✅ копия решения суда об усыновлении (удочерении) — для семей, усыновивших (удочеривших) детей;

✅ копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (для лиц, назначенных опекуном ребенка);

✅ удостоверение инвалида (для инвалидов);

✅ удостоверение ребенка-инвалида (для детей-инвалидов);

✅ свидетельство о государственной регистрации ИП (для индивидуальных предпринимателей);

✅ трудовая книжка (при ее наличии) — для неработающих граждан и неработающих членов семьи, копия трудовой книжки или иные документы подтверждающие занятость, — для трудоспособных граждан);

✅ сведения о полученных доходах на каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения;* договор о подготовке специалиста на платной основе, заключенный с учреждением образования (для студентов, обучающихся в учреждении образования за счет льготного кредита, средств юридических лиц);

✅ договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением (для граждан) заключивших указанный договор.