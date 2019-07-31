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Около Слонима хозяева не кормили и не поили собаку. Голодного пса забрали волонтеры и ищут ему дом

01.08.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители деревни Ганьки забили тревогу: на одном из частных подворий умирает собака. Хозяева, по словам соседей, не кормили пса и посадили животное на цепь. Слонимские волонтеры решили забрать собаку и заодно написать заявление в милицию и прокуратуру о жестоком обращении с животным. Сейчас этим случаем занимаются правоохранители, а волонтеры ищут Малышу, так зовут собаку, новый дом.


Фото: предоставлено волонтерами

 — Хозяева просто ужасно обращались с собакой. Не кормили, воду не давали. Они заняли странную позицию — говорили нам: «Мы что еще и кормить пса обязаны?» — говорит слонимчанка Оксана Савчук. Женщина вместе с подругой приехала в деревню, чтобы спасти собаку. Волонтеры рассказывали, что вызволять собаку из голодного плена пришлось с помощью милиции.


— Малыш — кавказская овчарка (или метис). Но тогда в изможденном и исхудавшем псе разглядеть породу было трудно. Уши у пса обрезаны по правилам. А в остальном его облик далек от стандартов. Он был весь в колтунах, по телу были мелкие раны и большая рана на шее, шерсть тусклая, а само животное очень плохо пахло, — рассказывают волонтеры.


Малыш во время лечения. Фото: предоставлено волонтерами

Пес вырыл под забором большую яму и пытался убежать, но цепь, конечно, не позволяла ему это сделать.

 — Малыша мы забрали и написали заявления в милицию и прокуратуру. Пса сразу же повезли к ветеринарам. Свозили в Пинск. Денег, конечно, потратили очень много.

Ветеринары определили возраст собаки — примерно пять лет. Подтвердили, что у пса сильное истощение (он весил всего 28 килограммов, что для его породы очень мало) и обезвоживание, проблемы с желудком. А также выявили, что Малыш болеет дирофиляриозом.


— По-простому — в сердце у него живут глисты. Однако заболевание, как нам рассказали врачи, не опасно для людей. К сожалению, лечение очень долгое и не всегда эффективное. Сейчас Малыш чувствует себя хорошо. И мы ищем ему новый дом. Были люди, которые хотели забрать собаку себе, но что-то не получилось. Может быть, кто-то захочет приютить пса? Он контактный, веселый, верит людям и хороший охранник, — говорит Оксана.

Кстати, недавно в Слониме всем миром спасли еще одну собаку — Марту, которой кто-то пробил голову.

Тогда около деревни Новая Стража, что в Слонимском районе, проезжающие мимо люди заметили истекающую кровью собаку. Однако взять себе или как-то помочь животному не смогли — сфотографировали животное и выложили в социальные сети снимки с просьбой помочь псу. Однако никто на зов о помощи не откликнулся. Но потом собаку заметил волонтер из Барановичей, который привез пса Оксане Савчук. В лечении и выхаживании раненой собаке женщине помогало очень много людей, которые собрали деньги на лекарства, оплату ветеринаров и корм для раненого животного. Марта осталась жить у Оксаны.


Малыш едет в ветеринарную клинику. Фото: предоставлено волонтерами

Если вы хотите помочь собаке или приютить пса, то позвоните по телефонам: +375−33- 6 204 004 (Ольга) и +375−29- 9 975 525 (Оксана).

 
 
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Жители деревни Ганьки забили тревогу - на одном из частных подворий умирает собака. Хозяева, по словам соседей, не кормили пса и посадили животное на цепь....
 
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