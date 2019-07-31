«Зерно неказистое, но урожайное». Под Толочином убирают гибридную рожь, которую хвалил президент

Источник материала: Tut.by

На селекторе по вопросам уборочной кампании Александр Лукашенко сообщил, что на Витебщине успешно выращивают гибридную рожь , и посоветовал другим регионам перенимать этот опыт. TUT.BY побывал в одном из хозяйств в Толочинском районе, где культуру, которую похвалил президент, убирают с полей. Местные аграрии три года назад сажали новинку с опаской («Звучит-то громко: гибридная рожь. Но по сути мы брали кота в мешке: что будет на выходе — неизвестно»). Сегодня уверены: рискнули — и не прогадали.

Президент: «Ровненько, как солдаты, стоит эта рожь»

На селекторном совещании Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, как обстоят дела с посевами гибридной ржи. Губернатор доложил, что ее возделывают в регионе уже пятый год, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поделился, что лично наблюдал за посевами гибридной ржи и остался доволен: «Меня поразила эта культура. Была жара страшная, на поле, где она посеяна, — пески. Я был поражен, как переносит гибридная рожь наш климат. Отлично. Нигде не полегла. Ровненько, как солдаты, стоит эта рожь».

Лукашенко поручил руководству всех регионов обратить внимание на эту культуру, изучить опыт Витебской области и при необходимости расширить площади посевов гибридной ржи. На рынке есть спрос на зерновые, и при избытке урожая рожь всегда можно будет продать, считает президент.



Посевы гибридной ржи в УП «Надежино» Толочинского района

«Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка — по выбору»

Первыми на Витебщине озимую гибридную рожь посеяли в 2015 году на предприятии «Свитино-ВМК» Бешенковичского района. Отвели под новинку 87 гектаров. Эксперимент удался: в среднем собрали 55 центнеров с гектара. Примеру бешенковичских аграриев последовали в других хозяйствах.

Иван Борис, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, привел TUT.BY такие данные:

— Сегодня посевы гибридной ржи раскинуты по всей области. Но наиболее массово ее выращивают в Оршанском, Толочинском, Поставском, Полоцком, Витебском районах. Так, в целом рожь на Витебщине занимает 51,2 тысячи гектаров, из них 13,4 тысячи гектаров отведены под гибридную рожь. Что касается урожайности: обычная рожь по области в 2018 году дала 25,4 центнера с гектара, а гибридная — 39,8 центнера с гектара. Тогда ее посевы, к слову, занимали почти в два раза меньшую, чем сейчас, площадь — 7,4 тысячи гектаров.

Нынешней осенью на Витебщине планируют посадить гибрид уже на 20 тысячах гектаров — это третья часть от всех посевов ржи в регионе.





На поле сельхозпредприятия «Надежино» Толочинского района — это филиал «Оршанского комбината хлебопродуктов» — гибридную рожь убирают сразу два комбайна. Хлеборобы ценят каждую минуту хорошей погоды: в июне стояла засуха, а почти весь июль шли дожди. Сегодня выдался солнечный погожий день, поэтому техника и люди работают без простоев, только с перерывом на обед.

— 80 гектаров ржи (а это гибрид первого поколения F1) в СХФ «Надежино» уже убрали, осталось еще столько же (на утро вторника, 30 июля. — Прим. TUT.BY). Работа налажена четко, техника и люди есть. Главное, чтобы погода не подвела, — говорит Константин Савин, заместитель генерального директора ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».



Константин Савин

Он согласен с народной пословицей «Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка — по выбору». А гибридная рожь, по мнению специалиста, для северной Витебщины с ее неустойчивым климатом и не самыми лучшими землями — вообще настоящая находка:

— Это действительно уникальная селекционная разработка: в одной культуре удалось объединить практически несовместимые качества: высокую урожайность и неприхотливость к условиям возделывания.

«Гибридная рожь растет красиво — стебелек к стебельку»

Константин Савин просто объясняет, чем гибрид отличается от обычной ржи.

— Смотрите, колос у гибридной ржи полный, весь озерненный. А у обычной сортовой — много пустозерницы. Гибридная рожь хорошо кустится. То есть из одного семени получается до 8−9 стеблей. При этом у сортовой — только три стебля. Гибридная рожь не так подвержена заболеваниям: та же спорынья, так называемые «черные рожки», нападает на нее меньше. А у сортовой они проскакивают, и такое зерно уже не пойдет для продовольственных целей.







Из одного семени вырастает целый куст

— Президент образно заметил, что гибридная рожь стоит «ровненько, как солдаты». Это действительно так, — говорит Иван Борис. — Видите, как ровно она растет? Стебелек к стебельку. А сортовая — один стебель так, другой стебель так. Как бы ступеньками. С гибридной же у нас получается не только красота и эстетика поля, но и удобство при уборке комбайном.





Константин Савин перебирает в руке колосья ржи и дополняет коллегу:

— Это только на первый взгляд кажется, что зерно гибридной ржи — неказистое, маленькое. Но за счет того, что весь колос полный и на нем нигде «черного рожка», — оно более урожайное.

«Звучит громко: гибридная рожь. Но по сути мы брали кота в мешке»

На самом деле гибридную рожь, которую у нас принято считать новинкой, в Европе возделывают уже более 20 лет.

— Да, эта культура старая, — соглашается Константин Савин. — Но мы решились на эксперимент с ней только в 2016 году. Было рискованно, по сути покупали кота в мешке. Звучит-то громко: гибридная рожь, но кто знал, что получится на выходе? Может, каких два центнера с гектара? Но урожайность превзошла все ожидания — она выше, чем у сортовой, в полтора-два раза!





Если в 2016 году в хозяйствах «Оршанского комбината хлебопродуктов» (а они находятся в трех районах — Оршанском, Толочинском и Дубровенском) посадили только 180 гектаров гибридной ржи, то в 2019-м культуру убирают уже с 2,5 тысячи гектаров. Ее выращивают 12 предприятий-филиалов из 27-ми.

— Средняя урожайность гибридной ржи у нас за три года — 55 центнеров с гектара, — поясняет Константин Савин. — На этом поле, где мы сейчас находимся, хлеб стоит урожайностью 60 центнеров с гектара. А в 2017 году, самом для нас рекордном, урожайность на некоторых полях доходила и до 100 центнеров с гектара. А у обычной ржи урожайность была 30−35 центнеров с гектара.





По словам специалиста, сложностей в возделывании этой культуры нет:

— Нужно просто соблюдать технологию выращивания. Желательно, чтобы предшественником были зерно-бобовые или крестоцветные культуры. Плюс уход и подкормка.

У гибридной ржи, по мнению аграриев, только один недостаток — более высокая цена на семена. Чтобы засеять гектар сортовой рожью, нужно потратить примерно 100 рублей, а гибридной — около 170 рублей.

«Не прогадали, что купили бельгийские комбайны»

За рулем желтой «махины», которая, несмотря на свои габариты, быстро лавирует по полю и аккуратно жнет ряд за рядом, — Сергей Споткаев, старший комбайнер УП «Толочинский элеватор-агро» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».

Комбайнер — молодой, плечистый и колоритный: весь в «татухах». Подошел к нам буквально на пару минут: болтать некогда.

— Тебя сегодня можно поздравить с тысячей (намолоченной тысячей тонн зерна. — Прим. TUT.BY)? Молодец! — хвалит комбайнера начальство.

Сергей скромно улыбается, но видно, что горд работой. И своим помощником — огромным комбайном New Holland.



Комбайнер Сергей Споткаев

— Да, тысяча тонн есть. Но убирал я не только зерно, а еще и рапс. Сложно в этом году: то засуха, то дожди, после которых, бывало так, что и на поле не заехать. Но с прошлой пятницы работаем в полную мощь. В поле — с восьми часов утра до десяти вечера.

Сергей делится, что гибридную рожь ему больше нравится жать, чем обычную:

— Зерно у этой культуры более мелкое, похоже на пшеничное, сыплется хорошо. А так как урожайность тут выше, нива погуще, и комбайн получше принимает колос — то и намолачиваю больше.



Управлять комбайном помогает электроника

Сергей — опытный комбайнер, за плечами — «уже 11 сезонов»:

— Вначале работал на «Гомсельмаше». А сейчас, вот уже второй сезон, езжу на бельгийском комбайне. New Holland — высокопроизводительная техника, на такой работать не то что можно, а нужно. Мы не прогадали, что купили такие комбайны.

На прощание Сергей просто, без всякого пафоса говорит:

— За хлеб должна быть ответственность. Чтобы убрать его качественно, нужно работать.

«20 минут — и бункер полный»

Видно, что на поле четко организованы и люди, и техника.



Прямо на поле, на случай поломки в комбайне, работает автомастерская

— На машину выгрузили зерно, она поехала на комбинат хлебопродуктов или элеватор. И, чтобы комбайны не простаивали, тут создана «перевалочная база», — объясняет Константин Савин. — Четыре грузовика обслуживают два комбайна. 20 минут — и бункер у него полный, еще 20 минут — снова бункер полный. Машине надо ехать на поле 10 км — а это полчаса. Что же, комбайн будет все это время стоять? Нет, пусть лучше уж «МАЗ» постоит рядом наготове.





В «МАЗе» вмещается два бункера зерна, или 20 тонн: 10 тонн — в кузове, столько же — в прицепе.

Техника у «Оршанского комбината хлебопродуктов» — и своя, и привлеченная:

— Сейчас, в страду, нам очень сильно помогают и Орша, и Толочин, и Дубровно. Самые разные городские организации поставляют нам машины: это и автопарки, и дорожники, и лесхозы. А комбайнов у нас — десять. В принципе, этого хватает. Но можно было бы и еще добавить, никто же не откажется от лишнего комбайна, — улыбается Константин Савин.



«МАЗы» дежурят на подхвате, чтобы сразу же подъезжать к комбайну, у которого наполнился бункер

Конечно же, на региональные «Дажынкі» в Браслав наши сегодняшние герои хотят попасть в числе передовиков.





Рожь используют в хлебопечении, в производстве спирта, солода, а также комбикормов для сельскохозяйственных животных. Ржаная мука — важный элемент в здоровом питании, которое сейчас становится все более и более популярным. Поэтому, по мнению специалистов, посевы гибридной ржи стоит увеличивать.